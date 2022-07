OTTANTA VOGLIA DI RECITARE - HARRISON FORD COMPIE 80 ANNI E NON MOLLA: TORNA AL CINEMA CON IL QUINTO FILM DI "INDIANA JONES" - PRIMA DEI SUCCESSI PLANETARI CON "STAR WARS", "BLADE RUNNER" E IL LEGGENDARIO ARCHEOLOGO, CHE HANNO CONTIBUITO A FARLO DIVENTARE L'ATTORE PIÙ RICCO DEL MONDO NEL 2001, FORD LAVORAVA COME FALEGNAME E FU SCOPERTO DA FRANCIS FORD COPPOLA - I TRE MATRIMONI, L'INCIDENTE AEREO E...

Harrison Ford

Bruna Magi per “Libero quotidiano”

Se non hai un bel po' di decenni sulle spalle oggi non vai da nessuna parte. Harrison Ford che di anni domani ne fa ottanta, si appresta a tornare sul grande schermo con il personaggio di Indiana Jones, quinto episodio, film che passerà alla storia del cinema per la lunghezza della gestazione, causa traversie subite la pandemia, uscirà soltanto nel giugno 2023.

Harrison Ford - Indiana Jones

Diretto da James Mangold e interpretato, oltre a Ford, da Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, sarà quindi l'episodio più "datato" nella saga dell'archeologo con frustino. Lui intanto non commenta e non fa una piega, seguendo la naturale inclinazione al silenzio autoironico. Dietro al quale ha sempre trovato rifugio, proprio così lo ricordo alla megafesta che era stata allestita per la proiezione di Air Force One alla Mostra del Cinema di Venezia del 1997, a Palazzo Pisani Moretta, sul Canal Grande. Ospiti in grande spolvero, lui tampinato dalle signore, ma fedelissimo all'allora seconda moglie Melissa Mathison, anche produttrice.

harrison ford

IMPIEGATO STATALE

Niente, nella sua vita, che facesse tumultuoso scandalo, l'inamovibile sorrisino ironico sembrava azzerare le passioni. Harrison Ford, grande attore, è uno che suscita sentimenti eleganti, e quella sera, mentre le spettatrici deliravano dopo averlo visto nei panni del presidente eroe che salva la famiglia e l'America, e si aspettavano qualche eccitante performance, lui si era messo giocare con l'aereoplanino che in omaggio al film decorava la torta. Lo faceva volare sui piani del dolce glassato come fanno i bambini, e sembrava divertirsi un mondo.

harrison ford torna nella limousine

Poco prima, per un'intervista, si era presentato indossando un completo verdescuro di banalità totale, sembrava un impiegato statale del tempo che fu (oggi sono molto più fantasiosi), e mi aveva raccontato con disarmante sincerità che la sua più grande passione era quella di lavorare il legno, cosa che faceva tra un set e l'altro, anzi, forse se nella vita avesse fatto il falegname sarebbe stato ugualmente felice.

Lavoro, quello del carpentiere, che aveva fatto davvero quando si era trovato in difficoltà nel mantenere la famiglia. Ma il destino aveva tracciato un altro disegno, anche se giovanissimo era stato espulso dal corso di arte drammatica. Anni dopo, la scuola avrebbe voluto celebrarlo, ma lui aveva ormai spiccato il volo, e rispose picche. Harrison, dopo una piccola parte in Apocalyse now, e quindi in American Graffiti, fu "fiutato" per il ruolo del contrabbandiere spaziale Ian Solo in Guerre Stellari, e poi ne L'impero colpisce ancora, le fan deliravano ma lui era sempre così distante.

ARCHEOLOGO IRRESISTIBILE

harrison ford 1978

Se la spassava alla grande variando i set, la seconda grande occasione fu la rinuncia di Tom Selleck a una genialata di Steven Spielberg, I predatori dell'arca perduta, nasceva così l'archeologo irresistibile. Ma fu anche Rick Deckard con Blade Runner, capolavoro cult di fantascienza. Ormai la sua vita era come un balletto tra ruoli sempre vincenti, ecco Indiana Jones e il tempio maledetto, Witness, il testimone, per quale ottenne una nomination all'Oscar (ma non glielo assegnarono mai) e ancora Indiana Jones e l'ultima crociata accanto a un indimenticabile Sean Connery che interpretava suo padre.

Nel frattempo, sarebbe entrato nel Guinness dei primati nel 2001, quale attore più ricco del mondo, e sui soldi Harrison si giocò anche il divorzio dalla seconda moglie, fu uno dei più costosi della storia, lo affrontò per sposare il terzo amore della sua vita (pochi, per uno di Hollywood), Calista Flockart.

carrie fisher harrison ford han solo leia star wars

Arriva il quarto Indiana Jones (il regno del teschio di cristallo), e grande spolvero di "vecchie glorie" ne I mercenari, con Sylvester Stallone, Arnold Swarzenegger, Wesley Snipes, Mel Gibson e Antonio Banderas. Ma le Guerre stellari delle origini stavano sempre dietro l'angolo, eccolo vecchio Ian Solo ne Il risveglio della forza, e poi ancora con un cameo ne L'ascesa di Skywalker. Ma quando non lavora che cosa fa? Pilota elicotteri, li adora, ecco i veri rivali della sue fan.

harrison ford foto di terry oneill harrison ford firma autografi alla premiere di star wars harrison ford american graffiti Harrison Ford 2 sean connery harrison ford indiana jones Harrison Ford - Indiana Jones 2 Harrison Ford sul set di Indiana Jones Harrison Ford e Andrew Jack harrison ford kristin scott thomas destini incrociati harrison ford 2 RYAN GOSLING E HARRISON FORD IN BLADE RUNNER harrison ford 2 harrison ford firma autografi alla premiere di star wars harrison ford 1 harrison ford harrison ford nel 1980 e nel 2015 harrison ford 73 e calista flockhart 51 Denis Villeneuve - Ridley Scott - Harrison Ford - Ryan Gosling harrison ford ai globes carrie fisher harrison ford han solo leia star wars