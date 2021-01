OTTO E MEZZO? NO, E' "FATTO E MEZZO"! – INDOVINATE CHI SONO STATI GLI OSPITI PIÙ ASSIDUI DI LILLI-BOTOX NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI? MA CERTO, I GIORNALISTI DEL "FATTO QUOTIDIANO"! IL RE INCONTRASTATO E' TRAVAGLIO CON 184 PRESENZE, MA NELLA TOP FIVE CI SONO OVVIAMENTE ANCHE SCANZI (127) E PADELLARO (118). IL GIORNALE PREFERITO DI CONTE PUÒ VANTARE IL DOPPIO DELLE OSPITATE DEL "CORRIERE", IL CUI EDITORE E' LO STESSO DI "LA7" - CHE STRANO: TRA I PRIMI DIECI OSPITI DELLA TURBOFEMMINISTA GRUBER NON C'E' NESSUNA DONNA

Grazie ai dati pubblicati su Twitter dall'economista Riccardo Puglisi e raccolti dall'economista Tommaso Anastasia, abbiamo avuto conferma che, nel periodo compreso fra il 2016 al gennaio 2021, le firme del Fatto Quotidiano risultano egemoni rispetto a quelle delle altre testate.

Tuttavia, dai dati pubblicati evinciamo un altro elemento. Fra i primi dieci ospiti, non è presente neppure una donna. Per trovarla bisogna scendere all'undicesimo posto con Marianna Aprile. E fra i primi ventisei, le ospiti sono solo cinque: la già citata Aprile, Annalisa Cuzzocrea, Lina Palmerini, Evelina Christillin, Antonella Viola.

Un po' pochino per una conduttrice che insiste a ogni piè sospinto sull'importanza della rappresentanza Femminile nella società civile. Tanto da scriverci pure un libro al riguardo, dal titolo Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone. Per il suo programma ad alto contenuto testosteronico questo assunto non vale?

TV: ANZALDI (IV), 'SU OPINIONISTI A PAGAMENTO IN TALK SHOW INTERVENGANO AGCOM E ODG'

(Adnkronos) - "Il caso degli opinionisti a pagamento nelle trasmissioni di informazione, rivelato dalla Rai sul compenso ad Andrea Scanzi ospite fisso a 'Cartabianca' su Rai3, si allarga anche alle altre emittenti, come a La7.

L'Agcom valuti se non sia opportuno un suo intervento per imporre trasparenza alle trasmissioni: rendere pubblico ai telespettatori, nei titoli di coda o in altre forme, chi sono gli ospiti a pagamento. Se un opinionista riceve un compenso, se va in trasmissione a seguito di un contratto e non semplicemente perché chiamato ad esprimere la sua opinione, è giusto che i telespettatori lo sappiano.

Vista la reticenza del servizio pubblico e delle emittenti commerciali a fare chiarezza, intervenga l'Authority. Il presidente Lasorella e i commissari valutino di coinvolgere l'Ordine dei Giornalisti, chiedano un parere al Consiglio Nazionale". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

"I dati pubblicati - prosegue Anzaldi- dall'economista Riccardo Puglisi (Lavoce.info) a proposito della trasmissione 'Otto e mezzo' su La7 mostrano che in 4 anni c'è stata un'assoluta predominanza di giornalisti del Fatto Quotidiano in trasmissione, con spazi addirittura doppi rispetto al Corriere della Sera (testata il cui editore Cairo è lo stesso de La7). Per i giornalisti del Fatto tra il 2016 e il 2020 ci sono state 474 presenze, per il Corriere 360, segue Il Giornale con 171, la Stampa con 114, la Verità con 110, Repubblica 109.

Alla trasmissione di Lilli Gruber, tra i primi 5 giornalisti più presenti 3 sono del Fatto (Travaglio, Scanzi e Padellaro). Sono stati chiamati in base a contratti economici? C'è un accordo de La7 con il Fatto, oppure con i suoi singoli giornalisti. Sarebbe opportuno saperlo, anche perché in certi casi si fa fatica a distinguere tra opinionisti e supporter politici". (Clt/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-GEN-21 15:04 NNNN

