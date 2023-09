OTTUAGENARI VOLANTI - DAI ROLLING STONES A PAUL MCCARTNEY, PASSANDO PER ROGER WATERS, ORIETTA BERTI E AL BANO: I "VECCHIETTI" DELLA MUSICA CONTINUANO A SCATENARSI IN STUDIO E SUL PALCO - GLI "STONES" SONO TORNATI CON IL LORO NUOVO ALBUM, "SIR PAUL" NON SI È MAI FERMATO E ANNUNCIA CONCERTI - ANCHE IN ITALIA AL BANO RIEMPIE LE ARENE, MENTRE "L'USIGNOLO DI CAVRIAGO" HA TROVATO LA SECONDA GIOVINEZZA GRAZIE AI TORMENTONI ESTIVI...

Com’è bello far la musica dagli Ottanta in su. […] è la cronaca a raccontarci le virtù musicali della terza, quarta o quinta età che sia. A partire dal fragoroso annuncio di un disco nuovo, […] dei Rolling Stones con i tre sopravvissuti, Mick Jagger (ottanta appena compiuti) Keith Richards (ottanta a dicembre) e Ron Wood (appena settantaseienne) […]

Ma non è un caso isolato. Paul McCartney (ottantuno) continua ad annunciare concerti e progetti discografici, tra cui il pezzo “inedito” con la voce di Lennon e realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, Roger Waters (ottanta) ha addirittura annunciato un completo remake di Dark side of the moon, cinquant’anni dopo la sua pubblicazione, in uscita il 6 di ottobre. […]

Si parva licet, nell’orticello italiano succede lo stesso, a ottant’anni compiuti Orietta Berti ha potuto trovare una nuova vita, Al Bano se l’è cavata con un “4 volte 20” che attenua il peso specifico del numero, perfino il maestro Vecchioni ha raggiunto la fatidica età della maturità ed è lì in sella come sempre, e di maestro in maestro si arriva fino a Guccini (ottantatre) che si è ritirato sì, ma poi non ce l’ha fatta e un disco, sebbene di cover, l’ha pubblicato […]

La ragione? Quella vera è che sono ancora lì perché nessuno li ha uccisi, artisticamente parlando si intende. Lo spiegava tanto tempo fa l’antropologo James Frazer, l’autore de Il ramo d’oro , il libro che il Marlon Brando-Kurz di Apocalypse now legge quando il capitano Martin Sheen sta arrivando per eliminarlo. Anticamente, spiega Frazer, ci si aspettava che quando il re si fosse dimostrato troppo vecchio e inadatto a garantire la governabilità, sarebbe arrivato un giovane pretendente a ucciderlo (sempre per metafora si intende) e prenderne il posto.

Anche la storia a volte complotta perché questo accada. Sarà un caso ma quando è morto Elvis Presley, il conclamato re del rock’n’roll, era il momento esatto in cui il rock veniva demolito dalla furia dei Sex Pistols. Se gli Stones sono ancora lì a dare lezioni di rock, se Roger Waters ha ancora qualcosa da dire sulla più celebrata opera musicale dei nostri tempi, è perché nessuno ne ha veramente preso il posto[…] La musica contemporanea, […] rifiuta il confronto, accetta la natura effimera del consumo così com’è dettato dalle piattaforme di streaming.

Insomma, non è colpa dei Rolling Stones se nessuno è riuscito a scrivere la I can’t get no satisfaction degli anni duemilaeventi, non è colpa dei Pink Floyd se nessuno è riuscito a scrivere un’opera pop degli anni duemila vagamente paragonabile alle loro. E intanto i vecchietti signori della musica se la godono, sembrano ancora divertirsi un mondo […]

