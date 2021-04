7 apr 2021 16:17

DAL PADELLARO ALLA BRACE DI SALVINI - LILLI-BOTOX CERCA IN TUTTI I MODI DI FAR DIRE ALL’EX DIRETTORE DEL “FATTO QUOTIDIANO” CHE DIETRO ALLA MANIFESTAZIONE DEI RISTORATORI C’È LO ZAMPONE DEL’EX TRUCE, MA PADELLARO NON CI CASCA: “SALVINI NON HA BENEDETTO QUESTA MANIFESTAZIONE. MA FINO A QUANDO POTRÀ TENERE IL PIEDE IN DUE STAFFE? DRAGHI DOVREBBE DIFENDERE SPERANZA…” - VIDEO