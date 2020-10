2 ott 2020 10:26

PADELLARO FRIGGE CALENDA: "NON SEI CHURCHILL, VALI IL 2%" – SUPER SCAZZO DA FORMIGLI TRA L’EDITORIALISTA DEL FATTO E L’EX MINISTRO CHE VA GIU’ PIATTO: "NON FARE MADRE TERESA DI CALCUTTA PERCHÉ LAVORI IN UN GIORNALE CHE HA FATTO DEL DILEGGIO LA SUA RAGIONE DI ESISTENZA. IO NON FACCIO IL MORALISTA IPOCRITO" (IPOCRITO? SIC!) – PADELLARO DEFINITIVO: "DALLA MATTINA ALLA SERA NON FAI ALTRO CHE DARE LEZIONI AGLI ALTRI, OGNI TANTO PUOI DARE UNA LEZIONE ANCHE A TE STESSO?” – VIDEO