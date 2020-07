PALCOSCENICO DI FAMIGLIA - LA 19ENNE ANNA LOU CASTOLDI, FIGLIA DI MORGAN E ASIA ARGENTO, SARÀ NELLA SERIE NETFLIX “BABY”, SULLE BABY SQUILLO ROMANE - IN REALTÀ A TREDICI ANNI AVEVA GIÀ "RECITATO" IN UNA PELLICOLA, “INCOMPRESA”, DIRETTA DALLA MAMMA, MA NESSUNO PER FORTUNA SE LO RICORDA - NEL 2018, ERA STATA SEGNALATA PER AVER IMBRATTATO UN AUTOBUS ATAC A ROMA…

Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

Dopo le mirabolanti imprese di Asia Argento e dell'ex compagno Morgan, è venuto il momento dell'erede della coppia più pazza d'Italia: Anna Lou Castoldi. La ragazza, nata diciannove anni fa dalla relazione tra la regista e il musicista, è stata scritturata per il primo ruolo importante della carriera, la serie Netflix Baby sulle baby squillo romane. Avrà la parte di Aurora. In realtà lei, a tredici anni aveva già "recitato" in una pellicola, Incompresa, diretta dalla mamma, ma nessuno per fortuna se lo ricorda.

Poi nel 2017 è la protagonista di un cortometraggio sempre insieme alla madre e così anche nel 2020. Look trasgressivo, colore di capelli che cambia ogni mese tanto quanto il profilo di Instagram, seguitissimo ora con il nome @sexydying ora con "dark ma sensibile", la giovane nipote di Dario Argento ha la passione per il rock e la fotografia. Modella insieme alla mamma, che l'ha portata con sé nelle manifestazioni del MeToo, un paio di anni fa fu protagonista di un episodio curioso, che lei definisce «ragazzata».

anna lou castoldi 9

Nel 2018, Anna Lou Castoldi era stata segnalata per aver imbrattato un autobus Atac a Roma. Un atto vandalico che poi è anche un reato punibile secondo l'articolo 639 del codice penale, con la reclusione da uno a sei mesi o con una multa da 300 a mille euro. L'episodio era emerso perché lei stessa l'aveva immortalato in una delle storie di Instagram. Poi si era scusata, dicendo di aver fatto «una cosa di cui non mi vanto, un errore, lo capisco».

anna lou castoldi 8

Se l'era presa con chi l'aveva insultata, persone che non sanno nulla «di mio padre e mia madre, di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, certo non una colpa, ma soprattutto (e questo vale per tutti) non sa cosa significa avere 17 anni oggi, in questo mondo privo di tenerezza, di esempi, violento e disumano». Anna Lou ha tre fratelli più piccoli. Asia ha dato alla luce, dopo di lei, Nicola Giovanni, nato dalla relazione con Nicola Civetta. Poi ci sono Lara Castoldi, figlia di Morgan e della compagna Jessica Mazzoli. Infine l'ex frontman dei Bluvertigo ha avuto dalla compagna Alessandra Cataldo la piccola Maria Eco Castoldi, nata lo scorso anno. Una bella famiglia allargata.

