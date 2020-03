PALINSESTI IN DISSESTO - SI PENSA ALLO STOP PER SCIARELLI, BORTONE, DI MARE E GIORGINO CHE HANNO INCONTRATO ASCANI E/O SILERI. LE PROTESTE DEL TG1 HANNO PORTATO I PRIMI FRUTTI: È STATA RIPRISTINATA L’EDIZIONE DEL TG1 ECONOMIA DELLE 16.30 CHE VERRÀ TRASMESSO IN SIMULTANEA SU RAINEWS. INOLTRE SONO ALLO STUDIO PRIME/SECONDE SERATE SUL TEMA DELL’EMERGENZA VIRUS DA AFFIDARE AL TG1...

Marco Antonellis per Dagospia

ANNA ASCANI

"Stretta" sugli ospiti dei programmi Rai, in base alle indicazioni della task force del governo contro il coronavirus: da ora in poi sarà vietata la presenza in studio - salvo deroghe autorizzate dalla stessa task force - e andranno usati collegamenti da remoto (anche in appositi set esterni allestiti dalla stessa Rai per evitare di portare gli ospiti in studio e garantire così la messa in onda dei programmi). Il problema è nato dopo i casi del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, risultato positivo al test, che negli ultimi giorni e' stato ospite di diverse trasmissioni, così come la Piddina Anna Ascani ospite di Serena Bortone.

federica sciarelli chi l ha visto

A quanto apprende Dagospia all'interno della task force si sta ragionando se sospendere temporaneamente "Sciarelli, Bortone, Di Mare e Giorgino" che li hanno incontrati nell'ambito dei rispettivi programmi. Nel frattempo non accennano a placarsi le polemiche in seno al Tg1 per lo "sbarco" di Rainews sugli schermi della rete ammiraglia (così come su Rai 2 e Rai 3) anche se poi nella serata di ieri si è addivenuti ad un compromesso auspicato dallo stesso Di Bella: è stata ripristinata l’edizione del Tg1 Economia delle 16.30, edizione che produrrà il Tg1 e che verrà trasmesso in simultanea su Rainews. Inoltre, si stanno studiando con la task force prime/seconde serate su Raiuno sul tema dell’emergenza da affidare al Tg1. Basterà per placare gli animi? Nel frattempo, sono confortanti i primi dati di ascolto delle "strisce" di Rainews trasmesse ieri sia su Rai Uno (16.30) che su Rai Due (18); hanno totalizzato ascolti superiori rispetto ai medesimi orari del sabato precedente.

pierpaolo sileri 1 serena bortone foto di bacco