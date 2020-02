Da www.amica.it

pamela anderson con jon peters

Pamela Anderson ha annunciato la fine del matrimonio con Jon Peters, il produttore di A Star is Born con Bradley Cooper e Lady Gaga. Annuncio shock arrivato dopo soli 12 giorni! Davvero shock? Pamela Anderson e Jon Peters si erano sposati il 20 gennaio. A sorpresa. Più che altro matrimonio segreto. Cinque giorni dopo lei aveva condiviso sui social la prima foto. Lei e il neo marito. Felici.

pamela anderson

Adesso, la decisione di fare un passo indietro. Prendersi una pausa. “Mi sono commossa nel vedere l’accoglienza che ha ricevuto la notizia del matrimonio tra me e Jon. Saremmo molto grati per il vostro ulteriore supporto visto che abbiamo deciso di prenderci del tempo per rivalutare ciò che vogliamo dalla vita. La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Per questo abbiamo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio. Rispettate la nostra privacy, grazie”. Per entrambi era il quinto matrimonio. Brevissimo, come gli altri che trovate qui: da record? Vedremo…

jon peters con pamela anderson nel 1989

Pamela Anderson e i suoi amori

Per Pamela, Jon Peters era arrivato dopo i musicisti Tommy Lee (padre dei suoi due figli) e Kid Rock. E il produttore Rick Salomon, sposato due volte. Li trovate tutti nella nostra gallery.

jon peters

Scoprimmo anche, con l’annuncio del matrimonio segreto, che l’amore tra Pam e Jon Peters veniva da lontano. L’ex parrucchiere diventato produttore (grazie all’allora cliente/fidanzata Barbra Streisand) e l’attrice si erano incontrati tanti anni prima. Incontrati e innamorati. Lei all’epoca aveva 19 anni. Faceva la modella.

pamela anderson

L’aveva raccontato lui, all’Hollywood Reporter. “Sono entrato alla Playboy Mansion e ho visto questo angioletto. Era seduto al bar. Era Pammy. Aveva 19 anni. Sapevo che sarebbe stata una grande star.

pamela anderson e rick salomon 1 pamela anderson e kid rock 1

Pamela era una ragazza meravigliosa anche senza trucco. Era molto intelligente e di grande talento. Ho provato a convincerla a non lavorare per Playboy. Concentrati su una carriera seria, le ho detto”. Lui iniziò a corteggiarla. Uscirono insieme. Li fotografarono anche. Pamela, però, si tirò indietro. Forse “spaventata” dalla differenza d’età: 22 anni. Adesso sembrava davvero una sposa innamorata…

