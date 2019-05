PAMELA TWEET! - OGGI PURE LA PANICUCCI E LA HUNZIKER RIDONO: ''MARK CALTAGIRONE? DAI, NON ESISTE, RAGAZZI. PAMELA PRATI NON LO SAPEVA? MA SE UNA SI DEVE SPOSARSI LO FA AL BUIO?'' - ''QUALCUNO SALVI IL SOLDATO PRATI. NON SAREBBE STATO NETTAMENTE PIÙ DIGNITOSO UN VIALE DEL TRAMONTO DA OPINIONISTA FARCITA DI BOTOX O DA CONDUTTRICE DI TELEVENDITE SU SARDEGNA UNO E VIDEOLINA?''

Sebastiano Cascone‏ @SebastianoCasc1

Canale 5 è un prime time fondato su Barbara D'Urso #noneladurso

DiabolikTV‏ @Gia_Uss90

L'effetto Pamela Prati #noneladurso si rialza dal 14 al 17,7% e quasi 3M #storieitaliane cresce ad oltre il 18% e 1M Senza dimenticare #Verissimo al 22% Fin quando ci saranno gli ascolti se ne parlerà

Barbara d'Urso‏ @carmelitadurso

Record!!Ieri sera @LiveNoneladUrso ha avuto una media del 17,7% di share con picchi del 27% di share e di 4 milioni 200 mila spettatori!Contro la finale di Coppa Italia!Pazzesco! VI AMOOO#pochissimaspesagrandissimaresa #choc #conlenostrecopiate(male)clip #noneladurso #evviva

Titty‏ @Tittycipcip

Voglio Roberto D'Agostino che dice in faccia alla Prati che è una miserabile #noneladurso

Radical kitsch‏ @ticoticottitico

A' Pame' hai perculato la D'Urso e la Toffanin ...te manca Maria de Filippi poi il prossimo lavoro lo vedi col binocolo da Marte #PamelaPrati

Un Giorno da Pecora‏ @1giornodapecora

#ugdp Michelle Hunziker e la vicenda #PamelaPrati?

Ci sta intrattenendo tutti in una maniera incredibile.

E' una cosa che in 20 anni di lavoro non avevo mai visto...

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

Michelle Hunziker: "Mark Caltagirone? Dai, non esiste, ragazzi. Pamela Prati non lo sapeva? Ma se una si deve sposarsi lo fa al buio?". Geppi Cucciari: "Io avrei fatto meglio così". #ugdp

Daria Ezra‏ @DariaTonicello

Uscire dallo studio è un must di Pamela #PamelaPrati #noneladurso #markcaltagirone

Davi De‏ @davided81

Pure la Panicucci percula Pamela Prati #mattino5

MynameisSam‏ @Mynamei18954495

Mio marito che non ha mai seguito grande fratello, la d'urso e company ieri sera mi fa "no lascia Mark Caltagirone" Trash power #noneladurso

Francesco Canino‏ @fraversion

“Vado via perché non voglio rispondere a nessuna domanda”.

Ormai “Pamela Prati abbandona lo studio” è un format nel format.

Che tristezza.

no ingiustizia‏ @saintone79

Pamela prati fa una professione...intasca ricchi gettoni di presenza per abbandonare gli studi televisivi #noneladurso

LAYING ??‍?CRYING ??‍?DYING‏ @covreymason

Barbara D’Urso che di fronte all’imbarazzante figura di Pamela Prati VA AVANTI DA SOLA fregandosene di tutto e di tutti è subito Queen a vita #noneladurso @carmelitadurso

LamiaOmoironia‏ @sarosensei

15 maggio 2019

-Pamela Prati lascia lo studio a reti unificate

-Picchi del 60 %

-Siamo sotto testata giornalistica

#noneladurso

Alice‏ @LizardEcila

D’URSO: "Io vado avanti da sola!" "Dovrebbe sapere che da un anno, tale Mark caltagirone, scrive anche a me!!"

BARBARELLA SEI TUTTI NOI

#noneladurso

Paolo Cesario‏ @paolo_cesario

in realtà alla frase della D’Urso: “Pamela noi siamo testata giornalistica” me ne sarei andato pure io

AndreaLedda™‏ @andrealeddaTM

Quando la D'Urso dice "il mio programma è sotto testata giornalistica", una tessera dell'ordine dei giornalisti prende fuoco spontaneamente. #noneladurso

federica borromeo‏ @ojamajofede

Ogni volta che Barbara D'Urso dice che il suo programma è sotto testata giornalistica, un giornalista muore. #noneladurso

Alexandra Voice‏ @Alexandra_Voice

TESTATA GIORNALISTICA is the new MI FACCIO I CAXXI TUOI DA QUI ALL’ETERNITÀ #noneladurso

CHOC - non è Caltagirone‏ @capatesuspigolo

Yo #GameofThrones, I'm really happy for you and Imma let you finish, but il matrimonio di Pamela Prati is the best show on TV right now. #noneladurso

NINETTAmiacreparedimaggio‏ @_nightingal_

Facciamo un gioco, contiamo quante volte al minuto Barbara riesce a dire le parole “SOTTO TESTATA GIORNALISTICA” #nonèladurso

Chiara‏ @ChiaraMammano95

Affrontare ogni discussione dicendo “siamo sotto testata giornalistica” #noneladurso

Nato di Scoglio‏ @morsodorso

ma quanto si orgasma quando dice che sono "testata giornalistica"? #noneladurso

L’Isola di Niño‏ @isola_nino

Siamo sotto testata giornalistica è la cosa più divertente nella storia della tv #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Dite a Pamela che senza sta storia, stava ancora in taxi #noneladurso

Chiara‏ @ChiaraMammano95

Paraid Official‏ @paraid82

"Sono sotto testata giornalistica" è la mia nuova risposta a qualsiasi attacco #noneladurso

Simona Conti‏ @WSimoSimo

Io però voglio l’approfondimento degli affari che Caltagirone ha proposto a barbarella e che si sono rivelati inesistenti! Siete o nn siete testata giornalistica? #noneladurso

Live – Non è la d’Urso‏ @LiveNoneladUrso

Pamela è ritornata in studio. Riteniamoci fortunati, #PamelaPrati a #Verissimo è rientrata dopo 40minuti @carmelitadurso #noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

- Pamela, parliamo di Mark?

+ non voglio parlare di questa cosa

- allora dimmi pe-

+ non voglio parlare di questa cosa

– ma t-

+ non voglio parlare di questa cosa

#noneladurso

Dark Caltagirone‏ @lesocranio

#tvtalk #PamelaPrati mette su un calderone mediatico su un annunciato matrimonio poi si rifiuta di parlarne quando accetta di essere intervistata in merito. Su cosa vorrebbe essere intervistata allora?

@carmelitadurso #Noneladurso @alfosignorini #chi @verissimotv #toffanin

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Sull'acido. "Sono cose delicate di cui si parla nelle sedi opportune"

Ne ha parlato con Eliana a Verissimo e su Instagram

#noneladurso

Sim‏ @kindsim

Svelato il motivo della svista al var #CoppaItalia #noneladurso

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Pamela: IO ADESSO SONO QUA PER DIRTI CHE VOGLIO ANDARMENE

Il pubblico: CIAOOOOOOOOOOOOOO E PAMELA SE NE VA SENZA SALUTARE BARBARA

MAMMA MIA A I U T O #noneladurso

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

PAMELA HA LEVATO LA TELECAMERA IN PIENO STILE CHIAMATEMI UN TAXI URLO URLO #noneladurso

LE GIF DI TINA‏ @Gif_di_Tina

#noneladurso Colpite e affondate definitivamente con la compostezza d'ursiana

Francesco Canino‏ @fraversion

qualcuno salvi il soldato Prati. Non sarebbe stato nettamente più dignitoso un viale del tramonto da opinionista farcita di botox o da conduttrice di televendite su Sardegna Uno e Videolina? #NonèlaDurso

Max Kata‏ @ProgettoTeatris

Ecco una foto di #PamelaPrati con #MarkCaltagirone sotto mentite spoglie... si fa chiamare "AdrianoCelentano"...boh...!

Salvatore Cau‏ @SalvatoreCow

Pamela, un consiglio spassionato,per uscire dalla merda in cui ti sei cacciata, devi dire di esserti inventata tutto per prendere in giro il sistema e criticare il mondo dello spettacolo che ora vive di gossip e non da più spazio alle vere artiste poliedriche come te #noneladurso

L'emissario‏ @L_emissario

Ritengo che una intera serata dedicata al Prati gate potrebbe fare crollare la Michelazzo. Sembrava iniziasse a prendere le distanze. Propongo alla D'Urso di dedicare un'intera puntata al caso esaminando tutte le prove minuziosamente. Il pubblico ha bisogno di ciò. #noneladurso

Trash Italiano @trash_italiano

IO VOGLIO LA MACCHINA DELLA VERITÀ COL MONSIGNORE. #noneladurso

RamaTrash‏ @RamaTrash8

Perché non si è celebrato il matrimonio? Vladimir Luxuria: Avrà perso il Taxi. MORTA. #noneladurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Eliana Michelazzo, quando era ospite insieme a Pamela Perricciolo, ha detto di aver conosciuto Mark Caltagirone PRIMA DI PAMELA PRATI, ora ha detto averlo visto “due / tre volte” #noneladurso

Francesco Canino‏ @fraversion

“Li avrebbe sposati un Monsignore da Roma”.

Ormai siamo passati da #MoglieeMamma a #BalleSpaziali. #NoneladUrso

Borraccino‏ @borraccino_

Dopo il successo del DOMESTICO, entra scena un altro nuovo personaggio della soap: IL MONSIGNORE #noneladurso

miss.tower‏ @miss__tower

L'avvocato di Cagliari La pittrice di Rovigo Silvia Sbrigoli Il signor Paolo Il monsignore di Roma Neanche twin peaks aveva tanti personaggi misteriosi #noneladurso

Paolo Driussi‏ @paolodriussi

Ma se si trova il fidanzato di Pamela Prati scende lo spread?

