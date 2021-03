IN PANDEMIA SI PRENDONO CHILI MA NON SI PERDONO I “GRAMMY” - STANOTTE A LOS ANGELES GLI OSCAR DELLA MUSICA - LE ESIBIZIONI E LE PREMIAZIONI SARANNO OSPITATE DA CINQUE PALCHI DIVERSI, DISPOSTI IN FORMA CIRCOLARE ALL’ESTERNO DEL CONVENTION CENTER - MOLTE PERFORMANCE SARANNO REGISTRATE: FARE TUTTO DAL VIVO AVREBBE RICHIESTO LA PRESENZA NELLA LOCATION DI TROPPE PERSONE - OCCHI PUNTATI SU BEYONCÉ, CHE HA RICEVUTO 9 NOMINATION QUEST'ANNO E 79 NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA FINO AD OGGI, UN RECORD…

BEYONCE

I Grammy Awards fanno i conti con la pandemia, rinunciano al pubblico ma non alla spettacolarità che da sempre contraddistingue la cerimonia che premia i migliori dischi e le migliori canzoni dell' ultimo anno e le performance dei protagonisti. Lo show si svolgerà stasera a Los Angeles quando in Italia saranno le 2 di notte e sarà trasmesso in diretta solo negli Usa dal network Cbs: sarà condotto dal comico sudafricano Trevor Noah e vedrà la partecipazione di star del calibro di Billie Eilish, Dua Lipa, Chris Martin dei Coldplay, Taylor Swift e i BTS (la band sudcoreana che ha infranto ogni record sulle piattaforme digitali). Mettere in piedi l'edizione 2021 dei Grammy, la prima in epoca di pandemia, non è stato affatto semplice.

L’evento era inizialmente previsto per il 31 gennaio scorso allo Staples Center di Los Angeles, arena al chiuso con una capienza di 20 mila posti a sedere, ma è stato posticipato a causa di un picco di contagi da Covid-19 nella città e in tutta la contea. Così gli organizzatori hanno deciso di trasferire la cerimonia - si spera solo per quest' anno - al Los Angeles Convention Center: è una delle più grandi strutture fieristiche americane, con oltre 67 mila metri quadri di spazio espositivo e 300 sale.

GRAMMY AWARDS 2021

IL PROTOCOLLO

Per trovare un compromesso tra le rigide norme anti-Covid e la necessità di realizzare un grande show, gli organizzatori si sono avvalsi della collaborazione di direttori artistici di altissimo profilo, gente che in passato ha curato pure le cerimonie di apertura e di chiusura delle Olimpiadi e degli Oscar. E della consulenza di alcuni esperti, che non si sono solo limitati a sfogliare il protocollo di sicurezza e a dare il loro assenso allo show, ma ne hanno anche supervisionato l' intera realizzazione.

Le esibizioni e le premiazioni saranno ospitate da cinque palchi diversi, disposti in forma circolare nella parte esterna del Convention Center. Uno sarà utilizzato dal conduttore, gli altri dai performer, che canteranno a rotazione: tra un'esibizione e l' altra il palco e gli strumenti saranno igienizzati. Gli artisti arriveranno sul palco direttamente dai camerini, seguendo percorsi obbligati senza mai incontrarsi. Non ci saranno spettatori, ad eccezione di qualche giornalista e pochi fotografi.

GRAMMY AWARDS 2021

Molte performance saranno registrate: fare tutto dal vivo avrebbe richiesto la presenza nella location di troppe persone e ciò avrebbe aumentato il rischio di contagi. I protagonisti si sono sottoposti a tamponi ogni giorno, come ha fatto sapere sui social Taylor Swift, che sul palco si esibirà con Aaron Dessner dei National e Jack Antonoff, insieme ai quali ha registrato nel corso del 2020 gli album Folklore e Evermore: «Siamo già in isolamento. Nella stessa casa. E ogni giorno facciamo test», ha raccontato la popstar qualche giorno fa.

Ad aprire lo show sarà Harry Styles, ex membro della boy band One Direction oggi star del pop-rock internazionale, come confermano anche i numeri del suo ultimo album Fine line, oltre 4 miliardi di stream su Spotify. Si suonerà, ma si parlerà anche dell' impatto che il Covid-19 ha avuto sul settore dello spettacolo. Facendo una cosa che a Sanremo non è stata fatta: il conduttore Trevor Noah si collegherà con alcuni club e teatri americani chiusi da mesi, dal Troubadour di Los Angeles all' Apollo di New York, intervistando i gestori.

GRAMMY AWARDS

CACCIA AL RECORD

Occhi puntati su Beyoncé, che ha ricevuto 9 nomination quest' anno e 79 nel corso della sua carriera fino ad oggi, un record. La cantante ha vinto in totale 24 premi e se stanotte ne vincerà almeno quattro diventerà l' artista donna con il maggior numero di statuette vinte, battendo la star del country Alison Krauss (27 premi in totale).

Billie Eilish cerca un altro successo dopo i cinque premi dell' anno scorso: è nominata in quattro categorie. È rimasto invece a casa The Weeknd, nonostante il successo dell' album After hours: il cantante ha puntato il dito contro i premi, criticando le selezioni giudicate da lui poco trasparenti. Gli organizzatori gli hanno dato un contentino, promettendo di rivedere il regolamento. Ma da domani: oggi è il giorno della festa.