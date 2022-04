PANICO TRA I TELE-FETICISTI DEI TRADIMENTI: “TEMPTATION ISLAND” NON ANDRÀ IN ONDA LA PROSSIMA ESTATE – MARIA DE FILIPPI AVREBBE DECISO DI MANDARE IN SOFFITTA IL REALITY NONOSTANTE L’ULTIMA EDIZIONE SI SIA CHIUSA CON IL BOTTO SEGNANDO IL 27.4% DI SHARE – MA LA PRODUZIONE AL MOMENTO SAREBBE FERMA MENTRE IL POTENZIALE EREDE “ULTIMA FERMATA”, AFFIDATO A SIMONA VENTURA, SI STA RIVELANDO UN FLOP. MOTIVO PER CUI ALLA FINE IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE RIESUMATO E…

Massimo Galanto per www.tvblog.it

Temptation Island sì, Temptation Island no, questo è il problema. L’interrogativo andato avanti per mesi dopo il retroscena svelato da TvBlog ad agosto scorso potrebbe avere finalmente una risposta definitiva. O quasi.

Stando a quanto ci risulta, infatti, Temptation Island non andrà in onda la prossima estate. Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esultò definendo la trasmissione “la proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana”). Non a caso, la produzione al momento sarebbe ferma.

Dunque, Mediaset, orfana delle nuove puntate di Temptation Island, cosa proporrà nelle serate dell’estate 2022 al pubblico di Canale 5? Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe essere sostituito dalle repliche di Tu sì que vales (che tornerà poi in autunno, nella consueta collocazione del sabato sera, dove da anni è leader incontrastato in termini di ascolti).

Temptation Island, dunque, è arrivato per davvero al capolinea, come scrivevamo ad agosto? Forse no. Per due motivi. Perché quello che poteva essere il suo erede, ossia Ultima fermata, affidato a Simona Ventura, non sta ottenendo i risultati Auditel sperati (il trend è calante, dal 12.36% di share della prima puntata al 10.56 della terza, andata in onda mercoledì scorso, con quasi 400 mila spettatori persi per strada). E perché dopo l’estate non è escluso che Temptation torni (con registrazione ad agosto in Sardegna). Già nel 2020, lo ricorderete, la trasmissione ebbe una versione autunnale, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi (attualmente fuori da Mediaset).

Ad oggi, lunedì 11 aprile, la certezza è che l’estate 2022 di Canale 5 sarà senza Temptation Island. Il che non è un dettaglio, considerando i numeri e il successo (non solo televisivo) del titolo prodotto dalla De Filippi. Che con la finale di Amici, prevista a maggio, chiuderà la sua stagione televisiva.

