Nel luglio del 2015 mentre navigava in rete, il produttore italiano di DJ e musica Corrado Rizza ha trovato quello che considerava un video straordinario su YouTube. È stato pubblicato da Hiroyuki Kajino, un DJ giapponese attivo negli anni '80. È stata un'intervista inedita con il famoso DJ Larry Levan del Paradise Garage di New York City.

Il Paradise Garage è stato aperto nel 1977 ed era un club leggendario in cui Larry Levan ha mostrato il suo genio creativo per dieci anni. Era così creativo che ha trasformato il suo club in un tempio della musica. Larry è morto prematuramente nel 1992, all'età di 38 anni. Il video che Corrado Rizza ha trovato su YouTube è stato registrato presso The Choice a New York City nel 1989. The Choice era una discoteca creata da Richard Vasquez e Joey Llanos dopo la chiusura del "Garage" , all'interno della discoteca Loft precedentemente nota di David Mancuso.

L'intervista di Larry oggi, dopo quasi 30 anni, è ancora straordinario e molto moderno. Dopo quella incredibile scoperta, Corrado Rizza si è messo in contatto con il DJ giapponese e gli ha chiesto i diritti esclusivi. Corrado voleva produrre e dirigere un documentario con l'intervista di Larry e raccontare la storia del Paradise Garage. Da qui il titolo di Larry's Garage. Corrado ha iniziato a coprodurre il film con Claudio Napoli e Massimo Mascolo, due colleghi produttori di video italiani che si sono appena trasferiti a New York.

Per quattro anni, hanno lavorato per ricostruire la storia di Larry e la storia del "Garage" attraverso filmati originali e d'archivio. Capire cosa rappresentava Larry per molte persone e per l'intera cultura del club era l'obiettivo principale. Sfortunatamente, hanno scoperto che molti dei suoi amici erano spariti. Molti a causa dell'AIDS che ha colpito così gravemente la comunità gay negli anni '80.

Tuttavia, sono riusciti a trovare persone tra New York, Los Angeles, Londra, Roma e Miami disposte a condividere le loro esperienze e ricordi su Larry e il "Garage". Sono stati in grado di intervistare più di 40 persone e lungo la strada hanno trovato video più esclusivi, come un lungo video su Larry girato all'interno del club Mars di Yuki Watanabe. È stato realizzato nei primi anni '90, poco prima che Larry iniziasse un tour in Giappone, l'ultimo posto in cui Larry lavorava ed è stato fortemente acclamato.

Cast: Corrado Rizza (produttore e regista) Massimo Mascolo (produttore e montatore) Claudio napoli (produttore e direzione artistica) Domenico Scuteri (musica originale) Crescenzo Mazza (montatore online)

Interviste: ALAN Fierstein Arthur Baker Barbara Tucker Bernard Fowler BERNARD PRINCE THOMAS Bob Casey BOY GEORGE BRAD LEBEAU Craig Kallman DANNY Krivit DAVID Depino DAVID MANCUSO David Morales DERRICK VASQUEZ Ernie Lombardi François Kevorkian FRANKIE KNUCKLES Freddy Bastone HECTOR ROMERO JOEY LLANOS JOEY MADONIA JUSTIN BERKMANN KEITH HARING KENNY CARPENTIERE LARRY LEVAN LENNY FONTANA PICCOLO LOUIE VEGA MARK RILEY MICHAEL DE BENEDICTUS MICHELLE SAUNDERS NATHAN BUSCH NICKY SIANO PATRICIA FIELD PAUL OAKENFOLD RAVEN FOX RAY CAVIANO RICHARD SWERET RICHARD VASQUEZ

