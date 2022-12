PARE CHE IL SIGNOR MELONI, ANDREA GIAMBRUNO, NON ABBIA VITA FACILE A MEDIASET

DAGONEWS

andrea giambruno giorgia meloni prima scala 2022

Pare che il signor Meloni, Andrea Giambruno, non abbia vita facile a Mediaset. Prima gli è stata tolta la conduzione dei tg di Studio Aperto e Tgcom24, poi è stato “retrocesso” a fare l’autore di una rubrica del Tg4.

Ora pare sia stata rimbalzata la sua richiesta di lavorare a Roma (non dovendo più andare in video) per stare più vicino alla figlia Ginevra.

andrea giambruno 6

L’azienda di Berlusconi gli ha risposto picche: dovrà restare a Milano. Sono cose che succedono, quando qualcuno non ottiene quel che voleva, cioè diventare ministro…

