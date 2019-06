PARENTE DI NESSUNO - ''CARO DAGO, SONO COMMOSSO DALLO PSICODRAMMA DI MORGAN CHE CHIEDE I SOLDI A VASCO, JOVANOTTI E LIGABUE IN QUANTO 'COMUNISTI'. VIVENDO IO SOLO DI DIRITTI D'AUTORE, HO PENSATO DI CHIEDERE PUBBLICAMENTE UN BONIFICO A ROBERTO SAVIANO, A ERRI DE LUCA, A MICHELA MURGIA, A ANTONIO SCURATI, I QUALI SICURAMENTE GUADAGNANO MOLTO PIÙ DI ME, CHE FATICO PERFINO A PAGARMI UNA ESCORT''

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago, sono commosso dallo psicodramma di Morgan che accusa Vasco Rossi, Jovanotti e Ligabue siccome, avendo lui ricevuto lo sfratto, loro non gli danno i soldi per aiutarlo perché "non sono dei veri comunisti” e “ pensano solo ai soldi". Sinceramente non so quanto Vasco Rossi si sia mai dichiarato comunista, ma forse gli altri due sì, e il principio è giusto.

E quindi, vivendo io da vent’anni solo di diritti d’autore, ho pensato di chiedere pubblicamente un bonifico a Roberto Saviano, a Erri De Luca, a Michela Murgia, a Antonio Scurati, a praticamente tutti gli autori italiani, i quali sicuramente guadagnano molto più di me, molto più di me che fatico perfino a pagarmi una escort, e a differenza mia non hanno mai scritto opere fondamentali. Tra l’altro io non sono comunista, loro sì, dovrebbero farlo per partito preso. Ringrazio Morgan per aver sensibilizzato l’opinione pubblica su questa grave tematica artistica, ideologica e sociale.

