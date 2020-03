PARISI DI SOTTO, PARESI DI SOPRA - “MA TU INVECE CHE MINCHIA STAI FACENDO? LE COREOGRAFIE?" – FEDEZ SISTEMA ‘HATER’ PARISI CHE AVEVA CRITICATO I FERRAGNEZ PER LA RACCOLTA FONDI IN FAVORE DEL SAN RAFFAELE: “AL POSTO DI DARE ARIA ALLA BOCCA TANTO PER DARLA TI DOVRESTI INFORMARE CHE I FONDI RACCOLTI SARANNO DESTINATE AL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO A CUI IL SAN RAFFAELE È ISCRITTO….”

L'emergenza Coronavirus non ferma le polemiche, neanche quella di Heather Parisi nei confronti della raccolta fondi lanciata nelle ultime ore da Chiara Ferragni e Fedez per sostenere e aiutare la terapia intensiva dell'Ospedale San Raffele di Milano. Un'iniziativa che ha raggiunto più di 3 milioni di euro ed è, al momento, la raccolta fondi più grossa d’Europa lanciata da Gofundme.

Il gesto di Fedez e Chiara non è stato per niente apprezzato da Heather che, tramite il suo profilo Twitter, ha criticato il modo in cui è stata organizzata la raccolta fondi per il Coronavirus: "Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del #COVID2019 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario. #CORONAVIRUS".

Pur non avendo citato nessuno, il riferimento della Parisi ai Ferragnez è sembrato palese. Immediata è stata infatti la replica del rapper milanese: "Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che mi***ia stai facendo? Le coreografie?".

Un botta e risposta che non è passato inosservato. Sul web, infatti, non sono mancati commenti negativi per la ballerina. "A volte sarebbe meglio evitare di trovare un pretesto per fare polemica" e ancora "Signora Parisi la prego, non è tempo di fare polemiche. Twitti messaggi di pubblica utilità e sia di servizio in modo costruttivo al Pese che le ha dato tanto".

