1. IL TWEET DI LUCIO PRESTA

TWEET DI LUCIO PRESTA CONTRO HEATHER PARISI

Hai avuto moltissimo tempo cara @HeatherParisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto.

Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l'Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione.

LUCIO PRESTA BALLERINO CON HEATHER PARISI

Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai ... vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!

2. LUCIO PRESTA CONTRO HEATHER PARISI: “LE FARÒ PIGNORARE I SOLDI, HA PERSO LA CAUSA MA NON PAGA”

Estratto dell’articolo di Giulia Turco per www.fanpage.it – 7 giugno 2022

Lucio Presta non ha alcuna intenzione di dimenticare i malumori con Heather Parisi. Dopo anni di battaglie legali contro la ballerina, il manager della tv è tornato ad alimentare la loro guerra a distanza. In un tweet Presta ha ricordato pubblicamente di aver vinto la causa per diffamazione e, non contento, è tornato a far valere le sue motivazioni in una recente intervista ad Adnkronos.

parisi

“Ci sono ben due sentenze, lei ha perso e il giudice ha stabilito un risarcimento e le spese legali, ma lei continua a non pagare! Abbiamo scritto anche al suo avvocato, ma neanche lui risponde alle nostre mail”, si è sfogato Presta. “Perciò mi vedo costretto a fare a tutte le tv italiane così se lavora le pignoro i soldi”.

[…] La diatriba risale al 2017, quando Heather Parisi fa causa ad Arcobaleno Tre, la società di proprietà del manager delle star. Il motivo? Gli strascichi dei malumori sorti nel corso di Nemicamatissima, lo show con Lorella Cuccarini con il quale Presta aveva riportato Parisi in tv. Ne era nato un conflitto con la ballerina, sfociato nella mancata distribuzione in tv del film diretto da lei “Blind Maze”, che sarebbe dovuto andare in onda sulla Rai. Secondo Parisi l’accordo sarebbe saltato in seguito alle sue lamentele sulla gestione di Nemicamatissima.

LORELLA CUCCARINI HEATHER PARISI

Negli anni i due non si sono mai riappacificati anzi, lo scontro ha coinvolto anche le rispettive famiglie. In difesa del padre e della società era intervenuto il figlio Niccolò Presta. Dopo la pubblicazione da parte della showgirl di alcuni post sui social che riguardavano la famiglia Presta, scattò la causa per diffamazione. […]

