È PARTITA IVA! – A “DOMENICA IN” IVA ZANICCHI VA SU TUTTE LE FURIE PER COLPA DI UN MICROFONO MAL FUNZIONANTE E LE PARTE UN “CAZZO!” – MARA VENIER HA PROVATO A RIPORTARE LA CALMA IN STUDIO E, SUCCESSIVAMENTE, HA “DISINNESCATO” POSSIBILI ALTRE GAFFE DELLA CANTANTE IMPEDENDOLE DI RACCONTARE LE SUE CELEBRI BARZELLETTE ZOZZE: "GIÀ LA SETTIMANA SCORSA È SUCCESSO DI TUTTO" (SGARBI DISSE: "QUELLE DEL 2000 SONO TUTTE TROIE") - VIDEO!

Sgarbi: "Quelle del 2000 tutte troie. Mia figlia sarà del 99"

La figlia: "Sono del 2000" #domenicain pic.twitter.com/PyHM1vhnEi — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 19, 2023

Nuova gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In. La cantante ospite oggi, 26 marzo, nello studio di Rai 1 per ricordare l'amico e collega Paolo Limiti. […]

Iva Zanicchi, mentre era presente in studio, si è mostrata particolarmente irritata dopo aver eseguito la sua performance per l’utilizzo di un microfono non funzionante. In quel momento la cantante ha perso la pazienza e ha pronunciato «ca**o». […]

Inoltre, Mara Venier ha invitato la Zanicchi a evitare di raccontare barzellette per questa volta, dato il momento inopportuno, così da non ricadere in ulteriori gaffe. La conduttrice ne ha approfittato per ricordare in quel momento quanto accaduto la scorsa settimana con Vittorio Sgarbi: «Già con Sgarbi è successo di tutto», ha detto la Venier, ricordando l'uscita infelice del critico d'arte.

