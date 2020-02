PARTY SENZA TRUCCO - TUTTE A CENA DA GWYNETH PER UNA SERATA “ACQUA E SCIACQUONE” - DOPO AVER PROMOSSO IL PROFUMO ISPIRATO DALLE SUE PARTI INTIME, LA PALTROW HA INVITATO UN GRUPPO DI AMICHE-STAR A UNA SERATA SENZA TRUCCHI, NE’ FILTRI – ECCO CHI C'ERA- AUDREY HEPBURN IN COLAZIONE DA TIFFANY RICORDAVA: “NON SONO CAPACE DI LEGGERE UN MESSAGGIO TRISTE SENZA PRIMA METTERMI IL ROSSETTO” - FOTO

Che cosa rappresenti il trucco per una donna lo ha spiegato bene Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany: «Non sono capace di leggere un messaggio triste senza prima mettermi il rossetto». L' autostima ha solide radici nella cosmesi. Per quanto vi possano raccontare, tutte le donne hanno bisogno del make up. Anche quelle che sono carine senza.

E anche gli uomini, che se ne sono accorti tardi. C' è una grande scena in The New Pope, lo sceneggiato di Sorrentino: Cécile di France mette il mascara a John Malkovich e chiude la discussione: il trucco non ha niente a che fare con l' apparire migliori, è un modo di ricominciare da capo.

Con questa consapevolezza, con la stessa faccia tosta che qualche mese fa l' ha spinta a pubblicizzare un' eau de toilette al profumo della sua vagina, Gwyneth Paltrow scova l' ennesima trovata per promuovere il proprio sito: invita a cena un gruppo di amiche e l' unica condizione che pone è che si presentino acqua e sapone.

Niente fondo tinta, eye liner, blush. Lei mette il pollo, il salmone, le verdure e la faccia: le altre si devono adeguare. Pamela Anderson aveva visto lungo: la cosa migliore è sembrare naturali anche se servono ogni giorno due ore allo specchio. A tavola a Los Angeles si sono accomodate la migliore amica Kate Hudson, Demi Moore con la figlia Rumer Willis, la stilista Rachel Zone, la dj Samantha Ronson con la fidanzata Cassandra Grey e l' artista Alexandra Grant, discussa compagna di Keanu Reeves abituata all' estremismo estetico (è una paladina del capello grigio).

«Niente trucco, niente filtri. Un momento di incontro fantastico con alcune delle migliori donne del pianeta Terra», ha scritto la Paltrow su Instagram postando alcuni scatti della serata. Ora lei al look un po' sciamannato ci aveva abituati e dire che diventa brutta con il tratto slavato non si può. «Sei la più carina e la migliore», ringraziano le amiche. E anche loro brutte non sono, solo leggermente evanescenti.

La spinta dell' iniziativa è lodevole anche se poi finisce per sponsorizzare un' impresa commerciale: cancellare l' idea che alle donne sia stato insegnato ad avere un certo grado di vergogna nei confronti del proprio corpo, spiazzare una società che dà ancora troppo credito alla bellezza esteriore. E se a dirlo è chi ha fatto della bellezza un impero pazienza. Alexandra Grant scrive: «Che notte incredibile con queste donne straordinarie. La bellezza è molto più di ciò che si vede, è ciò che si sente».

La cantante Alicia Keys lo pensa da anni e del nude look ha fatto una filosofia: «Amo i miei rossetti, non è questo. Ma non voglio essere costretta a metterli perché va fatto». Alla sua cena la Paltrow era radiosa: pelle luminosa e giovane, lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle. Ma qui stiamo parlando di divinità, signore. Di quarantenni che a forza di massaggi e centrifugati di cetriolo risplendono per forza.

Le altre continuino a pasticciarsi la faccia senza sensi di colpa, considerando solo che oltre una certa dose il make up non è più estetica ma edilizia. E si fidino di Marilyn Monroe: attribuiva alle donne due armi formidabili come il trucco e le lacrime, che fortunatamente per gli uomini non possono essere utilizzate assieme.

