PAUL, C'ERA PROPRIO BISOGNO DI UN ALTRO ALBUM? MOLENDINI: “MCCARTNEY I SUOI DILEMMI LI HA RISOLTI CON UN DISCO CHE SI PRESENTA SENZA OBBLIGHI COMMERCIALI, SENZA BISOGNO DI SCRIVERE PEZZI MEMORABILI. IL DILEMMA È PROPRIO QUESTO: A 78 ANNI, CON TUTTO IL PESO DI UN PASSATO INGOMBRANTE, È GIUSTO FARE ANCORA DEI DISCHI E SFIDARE LA MEMORIA? E POI C'È UN'ALTRA DOMANDA: RIUSCIRÒ MAI A SCRIVERE UN'ALTRA CANZONE COME YESTERDAY? NON CI RIUSCIRÀ, LO SAPPIAMO E LO SA…" - VIDEO

marco molendini foto di bacco

Marco Molendini per Dagospia

Lui, Macca, i suoi dilemmi li ha risolti così, con un disco che, complice la vita ai tempi del covid, non è un disco, è un gioco che si presenta come un divertimento, senza l'obbligo di sentire il peso della fama, senza obblighi commerciali, senza bisogno di scrivere pezzi memorabili (l'incubo di uno che si chiama Paul McCartney).

Mccartney III

Il dilemma è proprio questo: a 78 anni, con tutto il peso di un passato ingombrante, è giusto fare ancora dei dischi e sfidare la memoria? E poi c'è un'altra domanda, a cui Paul sicuramente ogni tanto si trova a dover rispondere: riuscirò mai a scrivere un'altra canzone come Yesterday? Non ci riuscirà, lo sappiamo e lo sa, perché sono cambiati i tempi, è cambiato lui e l'estro, anche quello dei più grandi talenti quasi sempre è a consumo.

Così, Paul, approfittando dell'isolamento, del distanziamento, del vivere in campagna ha scartato tutti i condizionamenti e si è messo a giocare (in inglese giocare e suonare si dicono con lo stesso verbo: to play) con i suoi strumenti e con le varie macchine del suo studio del Sussex.

paul mccartney

Ha pescato un vecchio pezzo, scritto una trentina d'anni fa, e assemblato con aiuto di quel mago che era George Martin (che profumo di Beatles) e ci ha costruito attorno altri dieci brani che brani non sono. Una delle forme che si usa nella musica classica è lo scherzo, Mozart ne ha scritti di magistrali.

Questo disco chiamato McCartney III, del penultimo Beatles ancora in pista non è di Mozart, non è uno scherzo ma dello scherzo conserva la leggerezza, il disimpegno, il gusto di suonare per divertirsi. E così, liberato dagli obblighi del lignaggio, Sir Paul finisce per mettere insieme un album sincero, genuino, minimalista, a tratti piacevole, spesso tenero, in altri momenti incongruente, in altri ancora goffo.

PAUL MCCARTNEY BEATLES

E' un disco molto suonato, senza stare a badare alla forma e con la voce decisamente in secondo piano. Da anni Paul non canta più come una volta, la voce è come se gli si fosse imbolsita, ha perso duttilità, è stanca. Eccolo, allora, camuffare i suoi interventi canori, la voce viene processata, doppiata, mascherata, nascosta, messa a riposo.

george martin paul mccartney 1 2

Si rivela in poche occasioni, come nel brano conclusivo When winter comes, quello scritto tanti anni fa, un brano piacevole con una linea melodica semplice o in The kiss of Venus, una ballata dove si arrampica sul falsetto.

Largo, invece, lo spazio concesso alle parti strumentali, come nel brano d'apertura Long Tailed Winter Bird, dominato da una chitarra acustica, e come nel lunghissimo, otto minuti e mezzo, Deep Deep Feeling, un viaggio sonoro d'atmosfera, costruito su un collage di voci in sottofondo con una insistente percussione e un riff di piano.

paul mccartney

In Slidin’ l'atmosfera si fa più hard, con un riff muscolare di chitarra. Ci sono echi del passato che riaffiorano qua e là, come nel semplice ritornello di Pretty boys, dove il testo medita sul tema della popolarità, uno dei pezzi dove le parole puntano sulla riflessione, come in Find my way dove affiora il senso di preoccupazione e smarrimento,così diffuso, in questa lunga stagione di contatto umano perduto.

ringo starr paul mccartney 2

Un disco semplice che però parte con una macchina complessa, McCartney resta sempre McCartney. Il marketing ha previsto la pubblicazione di 42 versioni (per ora) da collezionare.

