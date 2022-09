16 set 2022 20:00

ALLA PAUSINI NON RESTA CHE EROS – RAMAZZOTTI DIFENDE LA CANTANTE (PER MANCANZA DI UGOLA), CHE SI È RIFIUTATA DI CANTARE “BELLA CIAO” IN UNA TRASMISSIONE SPAGNOLA: “NON È CHE SIA TROPPO POLITICA. SECONDO ME HA FATTO BENE, IN QUESTO PERIODO NON DOBBIAMO CANTARE CANZONI, NÉ DI DESTRA, NÉ DI SINISTRA, NÉ DI CENTRO. NON FACCIAMO POLITICA, FACCIAMO MUSICA…”