1. SANREMO 2020, ACHILLE LAURO FA IMPAZZIRE I SOCIAL. E DIACO LANCIA L'HASHTAG #PAZZODIACHILLELAURO

Da www.leggo.it

meme su achille lauro in canotta

Sanremo 2020, l'artista che più ha stupito nella prima serata di ieri è stato certamente Achille Lauro, entrato sul palco dell'Ariston con un mantello nero, che poi ha tolto restando con una tutina di strass. Un'esibizione che gli ha fatto guadagnare un lungo applauso del pubblico, ma soprattutto tanta attenzione sui social, letteralmente inondati di foto del cantante romano mentre interpreta la sua Me ne frego.

Pierluigi Diaco, il giornalista e conduttore su Raiuno di Io e te, su Twitter e Instagram si è subito detto entusiasta dell'esibizione di Lauro: «Una vera rockstar», ha twittato ieri durante la sua esibizione. E oltre ad averlo promosso, ha lanciato anche un hashtag tutto per lui, #pazzodiAchilleLauro. Già l'anno scorso l'artista romano aveva fatto parlare di sè con la sua Rolls Royce: quest'anno con il suo outfit (ispirato ad una delle Storie di San Francesco dipinta da Giotto) è riuscito a fare anche di più.

achille lauro 1

2. ''MI VESTO DA FEMMINA, E ALLORA? MASCHI OMOFOBI, PUZZA DI FINTO TESTOSTERONE''

Estratto da ''Sono io Amleto'', di Achille Lauro, Rizzoli (2019)

Cinquantenni disgustosi, maschi omofobi. Ho avuto a che fare per anni con 'sta gente volgare per via dei miei giri. Sono cresciuto con 'sto schifo. Anche gli ambienti trap mi suscitano un certo disagio: l'aria densa di finto testosterone, il linguaggio tribale costruito, anaffettivo nei confronti del femminile e in generale l'immagine di donna oggetto con cui sono cresciuto. Sono allergico ai modi maschili, ignoranti con cui sono cresciuto. Allora indossare capi di abbigliamento femminili, oltre che il trucco, la confusione di generi è il mio modo di dissentire e ribadire il mio anarchismo, di rifiutare convenzioni da cui poi si genera discriminazione e violenza.

achille lauro 2

Rifiuta le regole, le istituzioni, brucia i tuoi documenti, divertiti.

Sono fatto così mi metto quel che voglio e mi piace: la pelliccia, la pochette, gli occhiali glitterati sono da femmina? Allora sono una femmina. Tutto qui? Io voglio essere mortalmente contagiato dalla femminilità, che per me significa delicatezza, eleganza, candore. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma che ti è successo? Io rispondo che sono diventato una signorina.

Mi sento più vicino a un ideale femminile di purezza. Preferisco stare con le ragazze perché in genere hanno storie da raccontare e lo fanno con sentimento, mi piace l'emotività, l'intensa capacità di analisi, la delicatezza. Non è la femmina in sé quello che cerco ma l'innocenza che per me è bellezza assoluta. Voglio far parte del mondo del bene. Un po' come quando lo Zingaro nel film Lo chiamavano Jeeg Robot interpreta Anna Oxa cantando Un'Emozione da poco.

achille lauro 3

O Ed Vood che di punto in bianco si presenta dalla fidanzata vestito da donna. E se guardi bene gli estremi dei miei occhi (oltre a indovinare l'estremità del mio sguardo) scopri che sono la regina delle femmine: Cleopatra.

La nostra filosofia si può ridurre a un unico principio fondante: Estrema Libertà di Pensiero. Ci eravamo appena trasferiti a Milano: io, Doms, Pitch e gli altri della factory. Lavoravamo duramente perché siamo fatti così, perché questo ci consente di vivere la vita in grande, a modo nostro, di essere positivi attraverso l'espressione e la realizzazione di sé.

achille lauro

Facevamo i live ed era diventata un po' una consuetudine dopo radunare qualche ragazza e portarla da noi, o negli alberghi, ovunque. Cinquanta pischelle che finito il lavoro venivano via con noi. E così via ci ritrovavamo tutti nudi; il Secco che dipingeva sui corpi delle ragazze. lo ero il santone di 'ste fantasie sessuali di gruppo... riuscivo a coinvolgere pischelle che non avresti mai detto. Davo a tutti indicazioni su cosa dire, cosa fare, come infrangere le regole, non essere inibiti, funzionava un po' come un gioco di ruolo, monopoli, una cosa così. Feste in pieno stile newage-newrave-dionisiaco.

achille lauro

Fase hippie, carpe diem. Ballavamo tutti ubriachi all'insegna del libero esercizio dell'erotismo, della fantasia e del divertimento. Da questo spirito orgasmico, di amore universale, nasce l'ondata hippie anni Settanta che comincia con Ulalala e prosegue con Amore mi, per culminare con Pour l'amour. Stare bene con la gente, disinvolti. Sui prati a fumare marijuana, drogarsi, bere, sorridere.

