PE FA' LA VITA MENO A-MARA, CI VUOLE SOLO LA ZIA MARA – “SONO RIMASTA LA HIPPY DI CAMPO DE’ FIORI”, LA VENIER FA 70 E SI RACCONTA: "ARBORE ERA GELOSO. ADORAVO SEAN CONNERY, UN'AMICA ORGANIZZA UNA CENA CON LUI. LUI MI GELA: "SE ESCI MI ARRABBIO". E IO, SCEMA, NON SONO ANDATA. DOPO 2 MESI CI SIAMO LASCIATI. POI E'ARRIVATO NICOLA, L'AMORE DELLA VITA - LA "SCENA MUTA" DAVANTI A BAUDO E L’ULTIMO ANNO A DOMENICA IN’- VIDEO

Estratto dell'articolo di Silvia Fumarola per la Repubblica

mara venier foto di bacco

«Sono settanta, e non me li sento. Sono rimasta la hippy di Campo de' Fiori, il posto delle fragole. Ma non è un periodo facile, ho paura del Covid. Non potrò festeggiare, quanti bisogna essere a casa? Sei? Otto?».

Il 20 ottobre Mara Venier compie 70 anni: da Mestre a Roma, dal cinema («Non ho lasciato il segno»), alla tv, primadonna a Domenica in. Non è pronta per la pensione, ma ripete: «È l' ultimo anno».

Mara, lo dice tutti gli anni.

mara venier 2

«Ha ragione ma stavolta è vero, penso seriamente di lasciare. Lavoro da una vita, ho un' età e voglio dedicarmi a Nicola (Carraro, il marito, ndr). Quest' anno con l' emergenza Covid è uno stress: lo studio vuoto, la paura di ammalarmi. Stiamo vivendo un periodo complicato».

mara venier

Torniamo indietro: l' arrivo a Roma?

«A vent' anni, per separarmi dal mio ex marito(Francesco Ferracini, ndr) che voleva fare l' attore e m' aveva lasciato a Mestre con una figlia di due anni senza un soldo.

Prima abitavamo a Venezia, dove papà vendeva la frutta a Rialto, poi fu assunto nelle Ferrovie e ci siamo trasferiti. Una tragedia per mia madre. Con i primi soldi volevo comprarle una casa per riportarla a Venezia, ma non ha voluto: "Troppi ricordi"».

Pensare che Berlusconi le chiese di candidarsi sindaco di Venezia.

«La vita è incredibile».

(...)

Cenerentola senza principe. Almeno all' inizio.

«Sposata a 17 anni, poi nozze con Jerry Calà per allegria. Avrei voluto sposare Arbore, ma non ci ha mai pensato. Poi è arrivato Nicola, l' amore della vita. Mi sono fatta da sola, ho cominciato col cinema per sbarcare il lunario, senza credere in me».

E il negozio di abiti usati a Campo de' Fiori?

mara venier sean connery

«Si chiamava "Il tempo perso", per fare il verso a Giorgio Sammartin, che a Piazza Farnese aveva aperto la libreria "Il tempo ritrovato".

Tutti intellettuali di sinistra, il padre di mio figlio Paolo, Pier Paolo Capponi, Gian Maria Volontè. La mia grande amica era Gabriella Ferri. Io mi sentivo sempre un po' fuori posto».

Difficile credere che fosse timida.

«Giro Testa o croce con Pozzetto e Manfredi, Nanni Loy mi manda a promuovere il film a Domenica in con Nino. In studio scena muta. Alla fine Baudo chiede: "A chi fate gli auguri di Natale?". E io nel panico: "Al presidente Pertini". Pippo saluta Manfredi: "Bella la Venier, peccato non parli».

Le ultime parole famose.

venier arbore

«Nei dodici anni con Arbore ho capito che la tv è improvvisazione e divertimento.

Ringrazio Maria De Filippi perché con Tú sí que vales mi sono liberata: ero me stessa. E sono tornata a Domenica in davvero libera: sono quella che sono, non ho più niente da perdere. Ho vissuto nove vite, con dignità. In amore poco fortunata».

Cosa voleva?

«Il matrimonio. Mi commuovo ancora quando Nicola dice "mia moglie". Quando mi corteggiava ero un po' impaurita, voleva farmi conoscere la famiglia a palazzo Rizzoli: "Sei sicuro? Guarda che sono una pesciarola". All' inizio non è stato facile ma dopo vent' anni siamo ancora qua, più uniti che mai. Mi ha presa per quella che sono, gli altri volevano cambiarmi. Renzo non accettava il mio modo di essere».

Era geloso?

«Altroché. Adoravo Sean Connery, un' amica organizza una cena con lui.

mara venier 2

Arbore era in tour, lo chiamo: "Vado dal mio idolo". Gelo: "Se esci mi arrabbio". E io, scema, non sono andata. Dopo due mesi ci siamo lasciati. Nicola giocava a golf con Connery, e mi invita. Non m' importava più».

(...)

