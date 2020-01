PELLE DI VOLPE - AL “GRANDE FRATELLO VIP” LA DOCCIA DI ADRIANA VOLPE ACCENDE BOLLENTI SPIRITI - LA 47ENNE, CHE SI INFILATA SOTTO L’ACQUA CON UN COSTUMINO, MOSTRA UN FISICO ATLETICO E MOLTO TONICO…

Da www.ilmessaggero.it

ADRIANA VOLPE AL GRANDE FRATELLO

Adriana Volpe protagonista al Grande Fratello Vip. Nella Casa più famosa d'Italia la conduttrice e showgirl pensa al riscatto dopo essere stata scaricata dalla Rai e dopo le polemiche furiose con Giancarlo Magalli. Adriana Volpe nei primissimi giorni al Gf ha messo in luce un fisico da urlo a quasi 47 anni di età (è nata a Trento il 31 maggio 1973). La sua doccia in costume è stata molto apprezzata dai fan sui social: una sexy doccia in costume da far invidia a colleghe ben più giovani di lei.

