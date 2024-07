IL PELLEGRINAGGIO DEGLI "SWIFTIES" - MIGLIAIA DI FAN AMERICANI DI TAYLOR SWIFT ARRIVANO A MILANO PER ASSISTERE AL CONCERTO DELLA POPSTAR: SI STIMA UN QUARTO DEI BIGLIETTI, PER I DUE SPETTACOLI A SAN SIRO, SIA STATO ACQUISTATO DA FAN STATUNITENSI - UN AFFARONE PER LORO VISTO CHE, PER UNA DATA DEL TOUR DELLA CANTANTE NEGLI STATI UNITI, SI ARRIVA A SPENDERE ANCHE PIÙ DI 2 MILA DOLLARI MENTRE A MILANO, CON QUELLA CIFRA, NON SOLO SI ASSISTE AL CONCERTO, MA...

taylor swift

Estratto dell'articolo di Miriam Romano per www.repubblica.it

«We are Swifties in Italy». E se per arrivare ci sono volute ore di viaggio e tribolazioni, poco importa. Volare dagli Usa a Milano per il concerto di Taylor Swift non è solo un piacere. È anche un risparmio economico. Ebbene sì. Per una data del tour negli Stati Uniti si possono spendere anche più di 2 mila dollari solo per l’ingresso. Ecco perché quasi 18 mila fan hanno acquistato un biglietto per assistere al debutto della popstar a San Siro, domani e domenica. «I biglietti per il tour americano costavano dagli 800 ai 2 mila dollari», racconta Dana Marlowe che è arrivata a Milano ieri mattina da Washington. […]

taylor swift

Con 2 mila dollari, qui, non solo si assiste al concerto, ma ci si paga persino aereo e hotel. «Anche se avessimo acquistato i biglietti di rivendita più economici nei nostri Usa, il costo sarebbe vicino a quanto abbiamo speso per arrivare qui in Europa, viaggiare e trascorrere una fantastica vacanza estiva». Parola di Jonathan Hesler che domani festeggerà l’anniversario di matrimonio con il suo partner Mark proprio durante lo spettacolo.

il concerto di taylor swift a londra 1

Numeri alla mano, gli organizzatori della società d’Alessandro e Galli dicono che la fetta degli americani rappresenta il 14 per cento della platea che riempirà San Siro sui circa 128 mila spettatori attesi. Secondo gli ultimi dati di Airbnb, a livello globale, le prenotazioni effettuate nel 2023 e nei primi mesi del 2024 per venire a Milano durante il tour di Taylor Swift sono cresciute di oltre il 250 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Considerando anche i fan provenienti dall’estero, più di una prenotazione su quattro arriva dagli Stati Uniti, con un aumento di quasi il 600 per cento dei turisti statunitensi a Milano rispetto allo stesso periodo a luglio 2023.

taylor swift golden globes 2024. 1

Ma in queste ultime ore i numeri potrebbero persino crescere. Oltreoceano i fan si stanno mobilitando per organizzarsi all’ultimo. Sui social sono nate famiglie virtuali per scambiarsi informazioni e trovare biglietti last minute. […]

L’ufficio studi di Confcommercio Milano stima che l’indotto complessivo sulla città sarà di quasi 180 milioni di euro, tra alloggi, ristoranti e spostamenti. Anche i turisti in arrivo dagli aeroporti milanesi crescono dell’8,7% rispetto all’anno scorso, con oltre 540 mila passeggeri in arrivo e in partenza tra Linate e Malpensa. «La mia vita nell’ultimo anno — dice Faith Bocorz — è stata solo una lunga attesa per Taylor». Per Faith e gli altri l’attesa è finita.

il film concerto Taylor Swift - The Eras Tour trailer taylor swift golden globes 2024. 2 taylor swift taylor swift 45 taylor swift concerto di taylor swift a parigi 1 concerto di taylor swift a parigi 10 il concerto di taylor swift a londra 5 il concerto di taylor swift a londra 4 il concerto di taylor swift a londra 2 il concerto di taylor swift a londra 3 taylor swift