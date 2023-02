2 feb 2023 19:40

PENSATE AL POVERO ZELENSKY: BOMBARDATO DA PUTIN, DEVE SCIROPPARSI PURE LA CENSURA DI COLETTA – AMADEUS A "PORTA A PORTA", OSPITE DELL’AMBASCIATORE CAPO DI VIALE MAZZINI, “BRU-NEO” VESPA, PARLA DEL DISCORSO DEL PRESIDENTE UCRAINO A SANREMO: “SIAMO IN CONTATTO CON IL SUO STAFF PER DEFINIRE LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO”. MA VI PARE CHE UN CAPO DI UNO STATO IN GUERRA DEBBA PREOCCUPARSI DI QUELLO CHE DICE IL MULTIGENDER DIRETTORE DI RAI1? NON A CASO A KIEV HANNO PRESO MALISSIMO LE DEMENZIALI POLEMICHE ALL’AMATRICIANA…