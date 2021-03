FLASH! CONTINUIAMO PURE PEGGIO: A SANREMO AMADEUS ENTRA DI NUOVO IN SCENA PER STOPPARE NESLI E FASMA, CHE NON SI RENDE NEANCHE CONTO DI CANTARE CON UN MICROFONO NON FUNZIONANTE – IL PRESENTATORE CI METTE UNA PEZZA MANDANDO LA PUBBLICITÀ: “UN PICCOLO CORTOCIRCUITO” – MA QUANDO I DUE TORNANO SUL PALCO I SOCIAL ESPLODONO: “MEGLIO QUANDO NON SI SENTIVA…” - BUGO E I PINGUINI TATTICI NUCLEARI FANNO A PEZZI BATTISTI VIDEO