REBUS DELLA FEDE (EMILIO) - "CHE FINE HO FATTO? OGNI TANTO ME LO CHIEDO ANCHE IO” – L’EX DIRETTORE DEL TG4 A RADIO 2: “IMANE FADIL? UNA POVERA DISGRAZIATA. E' MORTA PER CAUSE NATURALI. LE DISSI DI CERCARSI UN LAVORO SERIO. NON SI PUO' GIOCARE CON LA TEORIA DEI COMPLOTTI, BISOGNA RISPETTARNE LA MEMORIA - LA POLITICA? SPERO CHE RENZI TORNI IN AUGE, ZINGARETTI IN CONFRONTO E' UNA NULLITA'. SALVINI? NON CAPISCO PERCHÉ HA APERTO LA CRISI MA VINCERÀ LE ELEZIONI"