11 ago 2021 17:23

PERCHÉ MAURIZIO COSTANZO NON VA MAI ALLO STADIO? - IL NUOVO CAPO DELLA COMUNICAZIONE DELLA ROMA A "OGGI": "LA FAMIGLIA SENSI MI INVITAVA MA IO NON CI ANDAVO E RISPONDEVO: NON CI SONO MAI VENUTO, SE VENGO E PERDIAMO IO NON POSSO PIÙ USCIRE PER STRADA. QUESTO NUOVO IMPEGNO MI HA RISVEGLIATO PASSIONI SOPITE. LA RAGGI? HA FATTO DUE COSE BELLE PROPOSTE DA ME. SE RISOLVE ALMENO IN PARTE IL PROBLEMA DEI RIFIUTI..."