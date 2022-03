LE SCUSE IN LACRIME DI WILL SMITH CHE HA AMMESSO: "L'AMORE TI FA FARE COSE PAZZE"

PERCHÉ A WILL SMITH PUOI DARE DEL CORNUTO, MA NON SCHERZARE SULL'ALOPECIA DELLA MOGLIE?

Ottavio Cappellani per mowmag.com

schiaffo di will smith a chris rock

L’alopecia di Jada Pinkett Smith è solo di Jada Pinkett Smith? Anche se Jada Pinkett Smith ha fatto un video, pochi mesi fa, per mostrare al mondo la sua alopecia e, quindi, farne discutere? È una questione di diritti dell’immagine calva? O si possono prendere in giro solo gli uomini calvi?

Si dirà: Will Smith tiene molto al pelo rasato di sua moglie, ma solo in alcune zone. Non ci risulta che abbia preso a pugni August Alsina, che ha parlato di qualcosa di ben più intimo, la relazione avuta con la moglie di Smith, confermando inelegantemente quello che, in quel momento, era solo un gossip senza fondamento. Probabilmente, Jada Pinkett Smith, lì sotto non si rasa.

will smith schiaffeggia chris rock agli oscar 2

Insomma a Will Smith puoi dargli del cornuto (lo ha fatto prima Alsina e poi sua moglie stessa svelandogli, in diretta, il suo tradimento), ma non puoi dire che sua moglie ha un taglio di capelli alla “Soldato Jane”. E in questo caso, il pugno, non spettava forse a Jada Pinkett Smith sferrarlo?

Ascoltate: lo so che sono tantissime donne innamorate di questo gesto cavalleresco di Will Smith che mette in pericolo l’Oscar per salvare la moglie, da cosa? Da una battuta?

O la coppia Smith è convinta davvero che il tradimento, l’alopecia, il sesso a tre che Jada Pinkett Smith ha ammesso di avere fatto dinanzi alla loro figlia, rigorosamente in diretta, siano argomenti che, se vengono da Jada Pinkett Smith, debbano essere trattati soltanto in maniera seriosa, annuendo profondamente, come se le esperienze di vita della coppia Pinkett-Smith fossero in qualche modo ammantati di un’aura sacrale, mentre sono solo trasmissioni in cui Jada Pinkett Smith parla un po’ dei cazzi suoi e molto dei cazzi degli altri (si parla molto di cazzi, nella trasmissione di Jada Pinkett Smith, che si intitola, non a caso Red Table Talk).

will smith e jada pinkett

Sono molti gli interrogativi che suscita questo gesto. 1) Il rapporto conflittuale tra Will Smith e il pelo di sua moglie. 2) Si può picchiare un comico e, nel caso si potesse, chi deve farlo? 3) Jada Pinkett Smith è una gatta morta? 4) Si può dire a una donna che è una gatta morta?

