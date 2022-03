I PERDIBILI SIPARIETTI DI MONICA MAGGIONI - PRIMA SI È COLLEGATA CON ANDREA VIANELLO CHE SI TROVA A LEOPOLI (DOPO I DIRETTORI-CONDUTTORI ORA ANCHE I DIRETTORI-INVIATI) – POI SIPARIETTO CON ANDREA NICASTRO DEL “CORRIERE” (GIORNALISTI INTERNI NO?) A CUI CHIEDE SE SA GIA’ DI COSA PARLERÀ IL GIORNO DOPO SUL SUO GIORNALE E NICASTRO OVVIAMENTE LE DICE DI NO. LA MAGGIONI A QUEL PUNTO RIDACCHIA: “NON AVREI DOVUTO PORGLI QUESTA DOMANDA, È OVVIO CHE NON MI ANTICIPA COSA SCRIVERÀ PER IL SUO GIORNALE!" - LA STESSA MAGGIONI AMMETTE: “SEMBRA UN DISCORSO TRA MATTI"

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Andrea Vianello MONICA MAGGIONI

"Ah... anche poeta!", ironizza la signorina Silvani di Anna Mazzamauro nel film Fantozzi del 1975, commentando i versi che lo sventurato ragioniere interpretato da Paolo Villaggio declama rubandoli a Lorenzo de' Medici e spacciandoli per propri.

"Ah... anche inviato!" si potrebbe commentare dopo aver visto nello speciale mattutino del Tg1 sull'Ucraina il direttore del Giornale Radio Rai Andrea Vianello in collegamento da Leopoli con la direttrice e conduttrice Monica Maggioni, che neanche il settimo giorno si riposa come fece qualcuno più in alto di lei.

monica maggioni 1

Direttori che fanno i conduttori e che ora fanno anche gli inviati, in una gara di ultrapresenzialismo che non si era mai vista nella Storia della Tv pubblica. Ah, come sembra remoto quel marzo 2013 in cui l'USIGRai attaccava a suon di comunicati sindacali Bianca Berlinguer perché da direttrice del Tg3 qual era osava anche condurre il notiziario della Terza Rete, come ha ricordato qualche giorno fa Pinuccio di Striscia la Notizia. Dobbiamo forse aspettarceli anche a Ballando con le Stelle o sul palco dell'Ariston a cantare con La Rappresentante di Lista o con Orietta Berti? Di questo passo, è alquanto probabile.

ANDREA NICASTRO MONICA MAGGIONI

Vogliamo poi parlare, sempre nello stesso speciale, del raggelante siparietto fra la Maggioni e Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera (sempre agli esterni la Rai è costretta a rivolgersi, malgrado oltre 1700 giornalisti interni...)? La direttrice del Tg1 chiede al giornalista se ha già pensato a quale argomento tratterà nelle prossime ore per il Corriere, e quello ovviamente le risponde di no.

monica maggioni

La Maggioni a quel punto, ridendo, confessa in diretta che quella è una domanda che non doveva porgli perché ovviamente Nicastro non anticiperà certo a lei che cosa tratterà per il suo giornale in concorrenza con la Rai. La stessa direttrice del Tg1 è costretta ad ammettere che sembra un "discorso tra matti". Il tutto potrebbe ricordare una parodia dei fratelli Marx, e invece - ahinoi - è il racconto della guerra russo-ucraina da parte della principale testata giornalistica d'Italia.