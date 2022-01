20 gen 2022 19:27

I PERVESTITI DI SANREMO - “IO MINACCIATO DI MORTE PER COME MI VESTO” – SANGIOVANNI SI SFOGA ALLA VIGILIA DEL SUO DEBUTTO ALL'ARISTON E RACCONTA DI UN’ASSURDA AGGRESSIONE PER I COLORATISSIMI ABITI INDOSSATI. “IO HO RICEVUTO INSULTI DI OGNI GENERE SUI SOCIAL PER COME MI VESTO: MA PERCHÉ? È COME SE CI FOSSE UN PEZZO DI MONDO ALLA RICERCA DI QUALCUNO A CUI DARE LE COLPE DI QUALCOSA…."