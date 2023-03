2 mar 2023 17:38

(PETER) PAN PER FOCACCIA - SIAMO ALLE SOLITE: LA DISNEY RIVEDE I CLASSICI IN CHIAVE INCLUSIVA - NEL NUOVO "PETER PAN & WENDY" IL PROTAGONISTA HA LA PELLE OLIVASTRA E TRILLI È NERA. UNA VERSIONE UN PO' TROPPO STIRACCHIATA, PER RISPETTARE I CANONI DEL POLITICAMENTE CORRETTO - OVVIAMENTE IN MOLTI HANNO CRITICATO "L'INCLUSIVITÀ ESTREMA" INDIGNANDOSI SUI SOCIAL. TUTTA LEGNA NEL FUOCO DELL'AZIENDA, CHE SA BENISSIMO CHE QUESTE POLEMICHE NON SONO ALTRO CHE PUBBLICITÀ GRATUITA (BENE O MALE, L'IMPORTANTE È CHE SE NE PARLI) - VIDEO