PIER SILVIO BERLUSCONI FA FUORI UN’ALTRA MIRACOLATA: NEL “GRANDE FRATELLO” NON CI SARÀ GIULIA SALEMI – L’ANNO SCORSO L’INFLUENCER FACEVA DA COLLANTE TRA I COMMENTI ONLINE E LE DINAMICHE DELLA CASA - MA IL SUO PASSATO TROPPO “SCOSCIATO” NON È IN LINEA CON LA NUOVA ERA ANTI-TRASH DI MEDIASET VOLUTA DALL’AD - A PRENDERE IL SUO POSTO SARA' LA FIGLIA DI...

Estratto dell'articolo di Eleonora D'Amore per www.fanpage.it

giulia salemi

[…] al GF Vip […] la falce non si è arrestata: salta anche la testa di Giulia Salemi, nota influencer battezzata inviata social per aver fatto da collante tra i commenti online e le dinamiche nella Casa di Cinecittà.

Un passato troppo animalier per i colori tenui voluti da Pier Silvio Berlusconi per la prossima stagione tv di Mediaset, arenata in quel passato fatto di gossip e lustrini così incapace di rientrare nelle nuove manovre. Giulia, che oggi può vantare un'assidua e apprezzata attività sui social, al momento è fuori dai progetti del Biscione. […]

giulia salemi e dayane mello

Al posto di Giulia Salemi ci sarà Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia. Speaker radiofonica di radio 105, sempre dello stesso gruppo […]

Giulia Salemi ringrazia dell'opportunità che le è stata data e va avanti. Lei, che era arrivata al Gf Vip per quel red carpet di fuoco a Venezia nel 2016, dove con Dayane Mello diedero scandalo alla premiere di The Young Pope a causa dei vertiginosi spacchi inguinali. Per anni non è stato altro che quello, un abito da sera arancione che lasciò intravedere troppo.

giulia salemi pierpaolo pretelli 2

[…]

Il problema probabilmente è che non sia adatta al nuovo Grande Fratello perché, in ottica di rebranding, ancora troppo ancorata al vecchio GF Vip. Una continuità impossibile vista la linea anti-trash abbracciata dall'amministratore delegato e la rivoluzione nel casting del reality che, siamo certi, riserverà non poche sorprese.

giulia salemi 2 GIULIA SALEMI 2 giulia salemi 1 giulia salemi 17 giulia salemi 125 giulia salemi 28 giulia salemi 14 giulia salemi 9 giulia salemi giulia salemi