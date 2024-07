silvia toffanin pier silvio berlusconi

DAGOREPORT

Pier Silvio si trova davanti all’impresa più dura: trasformare la compagna Silvia Toffanin in una star di prima serata. L’ex “Letterina”, già ‘’Ragazza Sasch top model domani Veneto", che a diciassette anni sfilò per Miss Italia, scalpita da un pezzo per nuovi orizzonti di gloria televisiva.

Del resto, la “Suorina” del Biscione va pure capita: sono ben 18 anni che porta avanti le interviste, molli come un formaggino, di ‘’Verissimo’’, e dal 2021 pure con doppia sbobba: oltre al sabato pomeriggio, va in onda anche la domenica supportata dal forte traino di “Amici” di Maria.

Alle pressanti richieste della madre dei suoi due figli, sapendo bene quali sono i rischi di un flop in prime time, l’erede Berlusconi ha chiesto consiglio alla fidata De Filippi. E alle presentazioni dei palinsesti Mediaset la più grande novità ha riguardato l’annuncio di tre prime serate speciali che vedranno uniti i programmi Amici e Verissimo, con l'intento di celebrare gli artisti nati e cresciuti proprio all'interno del talent dalla storia ventennale.

Sempre per salvaguardare l’incolumità mediatica da possibili capitomboli de ‘’La Toffa’’, come tutti la chiamano a Cologno Monzese, Pier Silvio vorrebbe che a novembre la conduzione dello show fosse in duplex, ma a Maria basta e avanza produrlo con la sua società Fascino, e per sole due puntate anziché tre come annunciato. Ma, vedrete, che alla fine anche Maria La Sanguinaria sarà costretta a pagare la tassa Toffanin.

Altra novità del tutto inattesa della prossima stagione del Biscione riguarda la messa al bando di Ilary Blasi (sgraditissima a Pier Silvio dall’epoca di “Unica” su Netflix) e nel contempo lo sbarco a Cologno Monzese della popputissima Diletta Leotta al timone de La Talpa.

Un reality che dovrebbe rappresentare per la pompatissima siciliana una sorta di tirocinio per la futura conduzione de “L’Isola dei famosi”, che quest’anno Pier Silvio ha strappato dalle mani dell’ex moglie di Totti per affidarla a Vladimir Luxuria, e mai minchiata più grande fu commessa.

