PILLOLE DI GOSSIP! ADDIO AL NUBILATO HOT PER CECILIA RODRIGUEZ. C’ERA ANCHE BELEN…E UN FALLO DI PLASTICA – CORONA ALLE "IENE": “HO SEMPRE TRADITO TUTTE”. LA GELOSIA DI NINA MORIC E LA FURIA DI BELEN CHE GLI SPACCO’ UN VASO IN TESTA – LA STOCCATA DI CAROLINA MARCIALIS, MOGLIE DI CASSANO, CONTRO LE WAGS PALLONARE - CHARLOTTE CASIRAGHI SOLA A CANNES (DOVE ERA IL SUO NUOVO FIDANZATO?) – ROSALINDA CANNAVÒ (INCINTA) INSULTATA DAGLI HATER: “SPERO CHE TUA FIGLIA DIVENTI ANORESSICA”, LA SUA RISPOSTA – TONY EFFE E FLAVIA VENTO… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

belen rodriguez addio nubilato cecilia rodriguez

Addio al nubilato hot per Cecilia Rodriguez. C’era anche Belen in Andalusia a festeggiare il prossimo matrimonio della sorella con Ignazio Moser. A far discutere un piatto "bollente" con un fallo di plastica…

Fabrizio Corona alle Iene: "Ho sempre tradito tutte. In una fase della storia con Nina Moric c'erano liti continue, gelosia...", Belen? Io ero testimonial di un brand di orologi internazionali. Decidiamo di fare questa campagna, loro vogliono una ragazza qui a fare da testimonial… L'idea era quella di fare delle foto a letto nudi con gli orologi, io e lei. Solo che non potevo dirlo a Belen, me lo avrebbe vietato. Quindi non gliel'ho detto..”

belen rodriguez addio nubilato cecilia rodriguez 4

Prima che Corona avesse avuto il tempo di raccontare a quella che al tempo era la sua fidanzata delle foto, Belen vide gli scatti su Vanity Fair e trasse le sue conclusioni.

Fabrizio Corona tornò a casa, trovando la porta aperta e il giornale per terra. "Da dietro arriva Belen con il vaso di un cactus in mano e… Sbam! Me lo sbatte in testa. Io crollo, tipo morto. Mi poteva uccidere. Lei mi chiede: 'Ma te la sei scopata?'. Io le ho detto in tutti i modi che non l'avevo tradita…

addio nubilato cecilia rodriguez

Festival di Cannes: Charlotte Gainbourg, sexy in slipdress corto di pelle nera griffato Saint Laurent, ha incantato molti, ma si dice abbia fatto perdere la testa a Victor Belmondo, nipote dell’ indimenticabile attore Jean Paul e figlio di Paul Belmondo che partecipò nel 2007 all’ Isola dei Famosi.

Il nuovo sex symbol del Festival di Cannes é Jago Xavier protagonista di Motel Destino, un film dark molto hot. L’ attore é stato visto a cena con un altro manzo: Théo Christine nel cast dell’ altrettanto scandaloso film gay Vivre, Mourir, Reanaïtre.

Lo scorso anno Charlotte Casiraghi era sul red carpet del Festival di Cannes con il marito Dimitri Rasssam. Ora tutto é cambiato: si sono lasciati e lui ha “sfilato” con mamma Carole Bouquet. Charlotte da sola. Ma dove era il suo nuovo fidanzato, lo scrittore francese 45enne Nicolas Mathieu, vincitore anche di un Prix Goncourt? Da Montecarlo ci dicono che la scorsa settimana i due hanno litigato.

tom cruise flavia vento

Carolina Marcialis, moglie dell’ex calciatore Antonio Cassano, é da sempre molto diretta. Un fan le ha chiesto se avesse ancora contatti o amicizie tra le Wags, nome con cui vengono chiamate le mogli dei calciatori. La risposta: “In realtà non ne ho mai avute. Ti dico la sincera verità, non è il mio ambiente, non sono le mie persone. E io non sono diplomatica, carina, composta, “tesoro”, “amore”.

rosalinda cannavo 4

“Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull’erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto. Dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza” ha postato Matteo Berrettini. Quindi niente Roland Garros. Lui sta per andare a convivere con Federica Lelli, ex del cantante Ultimo.

Nicola Coughlan, l'attrice che interpreta Penelope Featherington, l'ormai nota Lady Whistledown, in Bridgerton, ha avuto una storia con Luke Newton, il Colin Bridgerton della serie. Non é dato peró sapere se i due stanno ancora insieme.

Una bastardata quella inviata da un hater a Rosalinda Cannavò in attesa di una figlia dal suo compagno Andrea Zenga che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello. Tutto è successo a casa di un bigliettino d'amore che Rosalinda ha lasciato e che lui ha deciso di ripostare nelle sue storie Instagram. "Buongiorno amore mio, torno presto. Sei la mia vita".

addio nubilato cecilia rodriguez 4

Ecco il testo abrrrante: “Hai paura che Zenga ti lasci, si vede dai messaggi che gli scrivi.Hai sostituito l'anoressia con la dipendenza affettiva. Speriamo tua figlia diventi anoressica... sai che ridere”. La Cannavó, che in passato ha sofferto di anoressia, ha risposto: "Dovete spiegarmi per favore, cos'è che passa per la testa di certe persone per scrivere delle cattiverie così pesanti. Chi fa questo dovrebbe pagare. Imparare la lezione...".

“Cara Bea sei libera di frequentare chi vuoi ma se hai perdonato lui dovresti perdonare tutti”: molti fan scrivono a Beatrice Luzzi dopo la ennesima reunion con Giuseppe Garibaldi che tanto l’aveva offesa. Tra i due continua l’ attrazione.

rosalinda cannavo 2

Tony Effe e Gaia, duo per Sesso e Samba, una ballata molto “calda” uscita ieri. Si nota tra i due un grande feeling: la cosa ha fatto supporre che tra i due ci sia più di un’ amicizia.

Gli internauti sono tutti d’accordo: é nata una stella all’ Isola dei Famosi. ln effetti, l’opinionista Dario Matese non ha sbagliato mezzo intervento. Un appello ad Alfonso Signorini: lui e soltanto lui sulla poltrona rossa del Grande Fratello.

carolina marcialis

A proposito di Sanremo, ricordiamo a Carlo Conti che se non garantirà la presenza in platea in prima fila di Alba Parietti il suo Festival partirà non male, malissimo. Inoltre, seguendo i social, moltissimi consigliano Barbara D’Urso come co-conduttrice. Lei e Conti sarebbero una bomba.

“47 anni e mo' arriva Tom” con due cuori posta l’ ironica (per una volta) Flavia Vento per il suo compleanno. Allude alla sua storia virtuale con Tom Cruise, anzi con un fake del divo.

flavia vento 77 flavia vento 5 rosalinda cannavo 3 rosalinda cannavo 1 rosalinda cannavo adua del vesco 1 rosalinda cannavo adua del vesco 3 rosalinda cannavo al gfvip tony effe gaia