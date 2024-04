PILLOLE DI GOSSIP! ALL’ISOLA PAURA PER MARINA SUMA CHE SI FA MALE DURANTE UNA PROVA – IL POETA PIETRO FANELLI FURIOSO: "NON SIAMO CARNE DA MACELLO” (VIDEO) – LUCE CAPONEGRO, GIA’ SELEN, E’ LA PRIMA ELIMINATA, LA FRECCIATA DI SONIA BRUGANELLI A MALTESE - CHIARA NASTI: “LE BOCCE GROSSE SONO BELLE E NON VEDO L’ORA DI RIFARLE NUOVAMENTE” - GIULIA DE LELLIS E’ TORNATA COL SUO EX ANDREA DAMANTE? I DUE SI SONO VISTI PER UN CAFFE’ MA LEI HA PASSATO IL WEEK END CON GIANO DEL BUFALO – FLIRT IN CORSO TRA LO JUVENTINO MCKENNIE E LA SORELLA DELL’INTERISTA FRATTESI – FIORELLO IMITA SINNER: VIDEO

https://www.raiplay.it/video/2024/04/Viva-Rai-Due-Fiorello-imita-Sinner-tra-zanzare-dengue-e-lanticiclone-in-arrivo-855456b0-ad42-4e0f-b9fe-990865fb34dd.html

https://www.raiplay.it/video/2024/04/Viva-Rai-Due-Fiorello-Sinner-lezione-di-stile-e-troppo-buono-e959911b-741d-4088-b954-36a33efcac4c.html

Ivan Rota per Dagospia

marina suma isola dei famosi

Chiara Nasti, nota influencer e moglie dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, confessa a chi le chiede perché si è rifatta il seno: "Perché per quanto mi riguarda le bocce grosse sono belle. De gustibus, non vedo l'ora di rifarle nuovamente".

Continui like ai nuovi post di Andrea Damante su Instagram, il suo storico ex anche protagonista del suo primo libro sull’infedeltà, e la notizia della fine della relazione tra Damante e Elisa Visari (che si é consolata con quel manzo di Simone Susinna).Tutti a sperare che Giulia De Lellis fosse tornata con il suo ex, ma non é cosí.

chiara nasti

I due sarebbero solamente amici: si sono rivisti per parlare anche della recente separazione della De Lellis con Carlo Beretta. Giulia ha trascorso il weekend insieme a Giano Del Bufalo, il fratello di Diana Del Bufalo, del quale é innamorata.

Le telecamere di Sky l’hanno ripresa al cellulare sulla tribuna dell’Allianz Stadium per vedere il match fra Juventus e Fiorentina. Parliamo di Chiara Frattesi, la sorella di Davide, centrocampista dell’Inter. La modella e Influencer ha 111mila follower e tra questi il centrocampista della Juventus Weston McKennie con il quale si dice sia in corso un flirt.

L’ Isola che non c’è: la noia, la noia, la noia. Vladimir Luxuria tenta di tutto, ma é difficile fare da collante tra testi improvvisati, concorrenti poco interessanti, giochi e sfide vecchi di decenni, opinionisti spenti. Una soluzione c’é: gli autori lascino spazio a Luxuria: lei si che sa scrivere i testi. Basta pensare a quelli che scriveva e recitava nei panni di Crudelia De Mon per Piero Chiambretti. Inutile trasformarla in una “sciuretta”.

LUCE CAPONEGRO EX SELEN

La prima eliminata dall’ Isola dei Famosi é stata Luce Caponegro: un lutto. L’ unica che ha una storia in mezzo a un gruppo di scappati di casa. Per lei era una rivincita dopo una vita difficile. Peccato. Poco prima aveva fatto un appello al pubblico: voleva restare perché ha bisogno di soldi.

L’ Isola della sfiga. Anche Edoardo Franco ha il Covid. Una grande notizia per lui da parte di Vladimir Luxuria: sull’ Isola sono riusciti a accendere il fuoco. Sapete cosa gliene frega. E Marina Suma ha uno strappo muscolare dopo una gara pericolosa (fatta ripetere due volte!) con il “poeta” Pietro Fanelli. Quell’ Isola é da benedire.

E il “poeta” si é incazzato di brutto con la produzione: “Io non volevo farle male, non siamo carne da macello. Ho ho sbagliato volontariamante la prima prova per rispetto di una donna perchè volevo avvantaggiarla, sapevo di poterle fare male. Si è fatta male per colpa vostra perchè voi mi avete costretto a ripeterla”.

weston mckennie

Vladimir Luxuria ha cercato inutilmente di calmare le acque: “Pietro tu hai sbagliato volutamente la prima volta? Ma secondo te come potevamo saperlo? Io l'ho fatta rifare perchè pensavo non avessi capito il regolamento. Facciamo così: non è nè colpa ta nè colpa nostra e chiudiamola qui”.

Momenti “drama”: Artur Dainese dice di aver salvato la vita a sua madre e a sua nonna, quando è iniziata la guerra in Ucraina, organizzando il viaggio per raggiungere l’Italia: “È un mio dovere e lo sarà per sempre occuparmi di loro”. Poi Edoardo Stoppa commuove parlando con la moglie Juliana Moreira che compie gli anni e dice di lui: “…non è un leader, ottiene tutto con la gentilezza".

Alla fine della terza puntata de L’isola dei Famosi abbiamo al televoto Francesco Benigno, Daniele Rapini Tedeschi, Peppe di Napoli, Artur Dainese (tutti scelti dai naufraghi) e Joe Bastianich, nominato dal leader Samuel Peron. Bastianich aiuta poco, dicono i naufraghi, e lui: “Mi riposo per tenermi in forma”. Starsene a casa no?

giulia de lellis 3

Fiorello irresistibile nell’imitazione di Sinner: “Sono molto buono…Per tirare su Berrettini facevo scherzi a Melissa Satta con la voce di Nicola Pietrangeli. A Montecarlo aspetto fuori dal casinò per regalare soldi. E poi io gli autografi li firmo sugli assegni”.

giulia de lellis 5

Fiorello ha mandato a Amadeus una canzone che ha ricevuto da un fan: la solita richiesta ormai impossibile di restare in Rai. Poi chiede a Siri dove lavora Amadeus: “Per il momento non è specificato.

Fake news: il comico Daniel Tosh durante una puntata del suo podcast ha riportato la voce di un impiegato di un negozio di Malibù che avrebbe assistito alle riprese del reality The Kardashians in cui Kylie Jenner annunciava la sua terza gravidanza. “Potrebbe anche non essere vero”, ha specificato Tosh, ma non è bastato: tutti stanno immaginando Kylie incinta del bambino di Timothée Chamalet.

giulia de lellis

Finalmente scintille tra Sonia Bruganelli che accusa Dario Maltese di fare domande troppo “intimistiche” e di alleggerire. Lui incassa. Poi Bruganelli: “Come mai Matilde Brandi ha scelto di sfidare proprio Alvina? Credo abbia servito pan per focaccia. Perché credo che la puntata scorsa sia stata Alvina a scegliere Matilde per una sfida per l’immunità. Quindi forse ha solo voluto restituire. Non perché la considera debole? Oddio sì, ma non mi va di dirlo. Nel senso che non mi va che sembro che mi accanisco contro Matilde Brandi. Quindi ho voluto essere buona“. Maltese si vendica: “Oddio un po’ ti sei accanita. Eccome, un po’ l’hai fatto. Adesso però stavo per dire una cosa un po’ troppo intimista, ma non volevo turbare Sonia. E quindi ho deciso di fermarmi prima. Allora ne dirò una un po’ più leggera“.

luce caponegro gia?? selen giulia de lellis giulia de lellis 45 giulia de lellis giulia de lellis luce caponegro (selen) a verissimo. 4

chiara frattesi andrea damante