PILLOLE DI GOSSIP - ARISA CONFESSA A “BELVE”: “MI AMMIRANO PERCHÉ HO UN BEL SEDERE MA SE VOLEVO PIACERE A TUTTI MI SAREI CHIAMATA NUTELLA” – NINA MORIC REPLICA A FABRIZIO CORONA – LA PAURA DI WANDA NARA MENTRE LA SORELLA ZAIRA SI MOSTRA SENZA REGGISENO SUI SOCIAL – AL "GRANDE FRATELLO" LA GAFFE DI SIGNORINI SUL PUNTO G E L'APPELLO A CESARA BUONAMICI: “CONCEDIMI L’IMMUNITÀ DA PIER SILVIO BERLUSCONI” – VARRESE NON RIESCE A FARSENE UNA RAGIONE DEL DUE DI PICCHE DI HEIDI, REBECCA STAFFELLI E QUEL PASSATO DA SUORA (MA SOLO AL CINEMA). FIORDALISO E I RITOCCHINI…

Ivan Rota per Dagospia

arisa

Arisa confessa a Belve: “Mi ammirano perché ho un bel sedere, se volevo piacere a tutti mi sarei chiamata Nutella. Ieri sera mi guardavo lo specchio e vedevo la faccia bella e il corpo brutto, altre volte il contrario..”

Wanda Nara, in attesa di scendere in pista a “Ballando”, ha postato uno scatto sui social in cui accenna alla sua malattia e ad alcune analisi: "La paura nell'attesa di un risultato, il timore che stia male qualcuno che ami. La vita è bella ma ha momenti grigi. Vedo sempre tutto, i lati negativi e quelli positivi"

Zaira Nara senza reggiseno! La sorella di Wanda fa sognare i suoi fans con uno scatto bollente su Instagram

nina moric fabrizio corona

Fabrizio Corona ha ricevuto un messaggio da Mara Venier che lo invita a Domenica In. E lui lo ha pubblicato sul suo canale Telegram. Lo vedremo dalla zia? Intanto Nina Moric replica alle sue accuse. Lui in tv ha detto: “Non vede mai Carlos, lo so che nel suo profondo, in quei pochi momenti di lucidità, sta male perché non è madre”. Lei replica: “Non permettere a nessuno di spegnere la tua luce. Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime”

Un evento epocale: è uscito il singolo dei Rolling Stones con Lady Gaga, Sweet Sounds of Heaven. La pop star di Bad Romance e le “pietre rotolanti” si sono incontrati in studio di registrazione : “Era seduta a terra e cantava, ha rivelato il chitarrista Ronnie Wood , Mick Jagger le fa: ‘Ok, ora alzati e trasformiamo questa cosa in una canzone, facciamo le cose per bene”.

wanda nara

La gatta morta Heidi si mette le mani tra i capelli quando guarda Varrese e secondo lo psicologo Signorini è indice di seduzione. Lei risponde che lo fa con tutti. Varrese va in tilt quando viene additato come maschilista e risponde che la fretta di avere Heidi é stata una cosa unica nella sua vita. Nessuno si é ricordato che, per sua stessa ammissione, Varrese ha detto di non trombare da due anni…

Fiordaliso confessions: “Negli anni Ottanta ho fatto ricorso alla chirurgia estetica senza sapere che quelle punturine sarebbero rimaste per sempre sotto la mia pelle, non mi è più stato possibile tornare indietro”

zaira nara

Anita accusa Heidi di provarci con tutti: “ É stata anche lei ad avvicinarsi a Massimiliano… e ora fa la stessa cosa con Vittorio che invece mi ha messo al primo posto nelle sue preferenze…”. Heidi: “ Mi da fastidio quello che dice, lei critica sempre. Io vado dai ragazzi?” Dallo studio Claudio Roma dice che Heidi ci ha provato anche con lui. E il macellaio Paolo per lei sbava e dice: “ É arrivata una stella luminosa”.

Ma la frase “cult” della serata, e non si capisce come le sia uscita, sulle due ragazze in minigonna a “giropassera”, é di Cesara Buonamici: “ Sono due primedonne “. Ma dai..

Anche ieri sera Rebecca Staffelli non é pervenuta e ci fa rimpiangere Giulia Salemi piú pungente e ironica: Rebecca é forse destinata a continuare la carriera radiofonica. Ma ieri sera c’ erano meno blocchi pubblicitari durante il Grande Fratello?

alfonso signorini

Imbarazzante Grecia “Topa-zia” Colmenares e Il conduttore la infilza: “Grecia hai fatto la scena madre. Sembrava la sceneggiata di un telenovela brasiliana“. Dubita del fatto che in tugurio abbia pianto per Beatrice sempre piú sola. Forse piangeva perché aveva fame…

Annullata la prova per non andare nel tugurio per ragioni “tecniche” Signorini dice: “Finiremo a Striscia. Non c’è Emilio Fede a dire: ‘Che figura di merda”. Le due squadre, tuffandosi in piscina, dovevano comporre la parola tugurio, ma nell’ acqua mancava una lettera. Mancava la G …

zaira nara 3

Signorini: “Andiamo in casa perché dobbiamo risolvere il mistero del punto G“ riferendosi alla lettera mancante, ma facendo una gaffe XXX : “Sarò licenziato“. “Ti do l’immunità da Pier Silvio“, lo rassicura la Buonamici.

