Ivan Rota e il prode Rotellino di scorta per Dagospia

Ai confini della realtà: “Voglio un amore e una famiglia vera. (…) Giacomo Urtis è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”. Questo ha dichiarato Jessica Alves, ex Ken umano, ora donna a tutti gli effetti, a Nuovo. Vuole un figlio a tutti i costi…

Asia Argento ha trovato un nuovo amore più giovane di vent’anni. Dopo un periodo turbolento l'attrice ha ritrovato la serenità accanto al lottatore Michele Martignoni. Il loro pare un legame solido nonostante la differenza di età e anche Anna Lou, figlia dell’attrice e di Morgan approva.

Pochi sanno che il sosia ufficiale di Johnny Deep è il compagno di una delle donne più amate del piccolo schermo, Francesca Manzini, anche imitatrice di Mara Venier e tanti altri personaggi. Lo vedete nel promo del Grande Fratello Vip dove appare anche la sosia di Lady Gaga.

Per Francesco Facchinetti, c’è un’incredibile differenza tra lo stipendio dei politici e quello dei medici. Con tono ironico ha affermato che è proprio l’Italia il Paese in cui i politici hanno un maggiore guadagno. Dopo essere stato ricoverato in ospedale, ha detto: “Compariamo questa cifra (1.700 euro) non chi non salva le nostre vite ma le complica. Deputati e senatori mediamente guadagnano 14mila al mese… Ai posteri l’ardua sentenza”.

Nubifragi e trombe d’aria in Versilia tanto che Federica Panicucci, in vacanza a Forte dei Marmi insieme al marito Marco Bacino è scappata da Forte dei Marmi. Ieri il clima non era proprio da mare nella in Versilia tanto che la conduttrice di Mediaset è stata costretta a fuggire a Portofino. Povera…

Ecco le parole di Loredana Lecciso a Nuovo: “La verità sui rapporti con Romina? Verrà fuori, nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente. Mentre con Al Bano va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale. Un mio ritorno in televisione?

Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. Noi ci aspettiamoti una cover di Acqua di Mare, canzone di successo di Romina Power.

Trent’anni, nata a Palm Spring dalla relazione del Principe Alberto di Monaco con Tamara Rotolo, turista americana in vacanza in Costa Azzurra, Jazmin Grace Grimadi segue le orme di nonna Grace. Laureata alla Fordham University di New York , sin da piccola ha dimostrato velleità artistiche, dividendosi tra la musica (ha già pubblicato i suoi primi singoli che in pochi hanno ascoltato) e la recitazione (ha debuttato come attrice nella terza stagione della serie La fantastica signora Maisel). Ora pare sarà nel prossimo film di Tim Burton.

Pare che Kate Middleton non sia molto felice per la figlia Lottie. Invece di ispirarsi alla mamma, la piccola ha scelto come modello la cugina diciottenne Lady Louise Windsor, la figlia dei conti di Wessex Edoardo e Sophie, e nipote prediletta del compianto principe Filippo d’Edimburgo. «Il modo in cui Charlotte guarda Lady Louise è estasiato » dicono a corte.

Non si ferma il successo di Madame Betty, la dj dei party di Madonna ora anima dei Sushi Jazz in Versilia. Da pochi giorni ha fatto diventare virale una canzone “ Quando Quando” dei The Avaner & Waldeck con Patrizia Ferrara. A ballarla nel locale di Pietrasanta anche Eva Mendes.

La community “ugly but cool” di personaggi creati da Mariano Franzetti approda a Noto nella cornice barocca di Palazzo Nicolaci con un percorso espositivo che parte dai disegni e dipinti per arrivare alle scoolture (come ama definirli l’artista), gli arazzi, fino a una proiezione della prima serie di opere digitali.

