Ivan Rota per Dagospia

"Io amo questa foto perché sorrido esattamente in egual modo”, scrive Belen Rodriguez, che non riesce a stare un attimo lontana dai social, sotto una foto di lei quattordicenne.

I commentacci non sono mancati: "Con i denti naturali, però", le hanno scritto riguardo al fatto che ora abbia denti finti, "Ecco com'eri senza pezzi di ricambio". E ancora: “Con tanti filler in meno"

La coreografa Veronica Peparini è diventata nuovamente mamma a 53 anni. A condividere il lieto evento sui social è stato il papá Andreas Muller: il ballerino 27enne ha pubblicato su Instagram due foto, una in cui è in ospedale insieme alle piccole gemelle Penelope e Ginevra, un’altra in cui si vedono solo le bimbe.

“È tutto vero”, ha detto Angelina Mango ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, mostrando la cover del cellulare con la foto di Frassica. Il motivo: “Quando apro il mio telefono ho bisogno di qualcuno che mi metta allegria”. Poi hanno fatto una foto insieme e lei ora ha subito sostituito con questa la vecchia come sfondo del cellulare.

Dakota Johnson e Chris Martin si sposano, si dice, a luglio: i due hanno ricevuto "la piena benedizione" di Gwyneth Paltrow, ex moglie di lui, e dei loro figli Apple, 19 anni e Moses, 17.

Alla moglie Francesca Guidato, dieci mesi dopo la morte di Halmut Berger e nonostante l’ impegno di tre avvocati, non è ancora possibile avere il certificato di morte dall’ Austria e nemmeno trascriverne la morte in Italia. Lei spera che qualcuno intervenga per risolvere questo mistero.

Alfonso Signorini ha detto che quella in corso é stata “un’edizione educata” del Grande Fratello . Ma dove? Insulti mai sentiti, parolacce non punite. Vorremmo ricordargli una chicca: Massimiliano Varrese che, riferendosi a Beatrice Luzzi, disse: “Le urinerei addosso”. E l’ altra sera Perla Vatiero ha dato dei “negri” a alcuni ballerini, cosa che portó alla squalifica di Fausto Leali.

Pazza idea sempre di Signorini che sornione lascia immaginare un rapporto a tre tra Mirko e l’ eliminata Angelica che lo ospita a casa con il di lei fidanzato. Poi ha mostrato a Perla foto che ritraggono Mirko Brunetti (nudo sotto la giacca) ad una serata in compagnia di Shaila Gatta, l’ex velina di Striscia la Notizia. La gelosia dell’ aspirante star di Mare Fuori si é manifestata.

Simona Tagli, dopo anni di castitá, ha messo gli occhi su Massimiliano Varrese: “Se ti piglio ti faccio vedere le stelle”, gli ha detto. Poi hanno ballato un sensuale tango. L’attore ha peró detto che tra loro c’é solo “un’amicizia intellettuale e spirituale”. La Tagli é al televoto con Alessio e Federico.

Come sempre Cesara Buonamici non ha capito. Giuseppe Garibaldi si é avvicinato di nuovo a Beatrice Luzzi solo per arrivare in finale.

L’ ha detto davvero: “Non riesco a proiettarmi single a Ibiza”. Alessio Falsone si riferiva alla sua Anita Olivieri che ieri é stata eliminata. Ieri mattina sceneggiata con urla, offese e uno spazzolino spezzato e poi una follia notturna: é andato in giardino a fumare e a parlare da solo : “Io vado. Voglio uscire. Non so nemmeno perché mi sono fatto dire ‘resta in casa’. Perché a me di restare in casa non me ne frega proprio un cazzo. Ma vaffanculo va, basta.”

“Carolina Stramare, ex di Alessio Falsone, ha riferito a persone vicine testuali parole: “Mi piacerebbe tanto che si sapesse la verità. Sono anni che prova a partecipare al reality. Quando stavamo insieme mi parlava di Uomini e Donne, di mettere foto con lui, è l’opposto di ciò che sembra e mi spiace che spesso mi tiri in mezzo“. Questo é stato pubblicato.

L’ex Miss Italia ha precisato via Instagram: “Mi dissocio da qualsiasi articolo riguardante me, in quanto non ho mai rilasciato dichiarazioni pubbliche, nonostante i frequenti coinvolgimenti indiretti. Grazie“.

Il macellaio Paolo Masella é stato il meno votato ad un televoto flash con Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Potevano andare in due al televoto, ma Garibaldi ha coinvolto Varrese: non lo avesse fatto, il bidello sarebbe in finale al posto di Varrese.

