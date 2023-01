#Tv2000 +++ ANTICIPAZIONI Quando @BeppeFiorello incontrò Franco #Battiato sulla spiaggia Il racconto dell’attore nella lunga intervista a @orasolaretv2000. L'attore parla di sé, della sua carriera, della famiglia, dei progetti futuri con Paola Saluzzi Giovedì #26gennaio ore 12.20 pic.twitter.com/bxLsmA9vu2 — Tv2000.it (@TV2000it) January 24, 2023

Si dice stupito Bruno Vespa. "Non capisco francamente tutto questo rumore per un breve intervento di Zelensky al Festival di Sanremo", ha detto Bruno, rispondendo a una domanda dell'ANSA. Il conduttore, dopo aver intervistato Zelensky, aveva dato a Domenica In l'annuncio della sua presenza in collegamento video. "Al Festival hanno partecipato alte personalità della politica internazionale e sono stati trattati tutti i temi sociali, anche scabrosi e controversi - ha sottolineato ancora - Zelensky è stato ospite ai festival di Cannes e Venezia, oltre che ai Golden Globes, e mi dispiace questo malanimo nei confronti di un uomo che si sta battendo con straordinario coraggio per salvare la libertà del proprio popolo da una pesantissima aggressione".

PILLOLE DI GOSSIP

Ivan Rota per Dagospia

Auto candidatura di Iva Zanicchi per il Festival di Sanremo:” Amadeus,hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri, eh cavolo, ma manca una donna! Non ho detto che mi autocandido, ma della mia età ci sono rimasta solo io”. Solo lei? E Ornella Vanoni, Orietta Berti dove le mettiamo?

Il Grande Fratello Vip é diventato l’Antonella Fiordelisi Horror Pitcure Show: questa volta si è arrabbiata per l’imitazione che Nicole Murgia ha fatto di Oriana Marzoli. Perché la Murgia nel siparietto ha detto che Edoardo Donnamaria per far contenta la fidanzata Fiordelisi ha nominato la Marzoli. Cosa tra l’altro vera. E la Murgia a Donnamaria:” Continuava a dirmi che l’abbiamo derisa che abbiamo fatto gruppo contro di lei. Ma ha capito che stavo imitando Oriana per ridere? Se è per questo poteva offendersi Oriana perché ho detto che ogni giorno cambia un uomo, ma lei ha capito che era un gioco.”

E la bambola assassina ha continuato a provocare Donnamaria accusandolo di averle messo le mani addosso, cosa che non pare vera: “Mi hai anche messo le mani addosso, non si fa”. Accuse gravi alle quali lui, rimasto di sasso , ha semplicemente risposto: “Ma quali mani addosso, metti la testa a posto che stai bruciata”. Poi lei ha fatto finta di piangere, ha detto di avere un attacco di panico, di volere uscire dalla casa. E anche lui dice di volere andarsene se nella prossima puntata del GF Vip se gli faranno fare una figura di merda. E dice: “Se lei per passare come vittima in questo gioco mi accusa di metterle le mani addosso allora è una cosa gravissima...Io la denuncio se lunedì in puntata lo dice. Non penso che lo farà, perché sa che se lo fa io la querelo subito.”

Il gentleman Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli : “Tu venderesti l’anima per stare al GF Vip. Hai fatto tutte ste coppie del cazz per il programma televisivo de merda”. Maledice il giorno in cui si é chiuso nell’armadio con lei a fare un po’ di sesso. Continua: “ Lo sapevo che lei avrebbe iniziato a fare quella piena d’amore... Che poi prima voleva andare nel letto con Luca. Questa si taglierebbe un piede per il gioco.” E Nikita Pelizon ci mette del suo:” “Questa è una telenovela fake.Per Antonino è stata male una settimana, poi basta. Adesso sto rivedendo la stessa cosa: piange…poi ride”. La spagnola sa amar così…

Paola Saluzzi, tra poco di nuovo su Rai Uno, ha avuto ospite Beppe Fiorello nel suo programma L’Ora Solare: la conduttrice rideva alle battute dell’ attore, ma lo guardava in modo strano. Sapete perchè? Beppe Fiorello, saranno i capelli brizzolati, sarà altro, le ricordava Edoardo Tavassi, concorrente del Grande Fratello Vip. Guardare per credere!

Altro che baci stellari: la partecipazione di Valeria Marini al Cantante mascherato 4 sarebbe saltata, visto che alla produzione del programma non è andata giù l’anticipazione fatta da Davide Maggio circa la presenza di Valeriona . Del resto si sa che la priorità del Cantante Mascherato sta proprio nella segretezza dei vip mascherati. Povera Valeria: un reality e tanti soldini in meno. Milly Carlucci, abbi pietà: almeno una serata come guest mascherata come a Ballando con le Stelle…

Per Brad Pitt, come per tanti americani, un film per essere “impegnato” deve durare almeno tre ore. Cosa non vera, visto che Blonde”, prodotto dal divo, e Babylon, da lui interpretato, sono stati due clamorosi flop al botteghino statunitense. Ora Pitt sta scegliendo un nuovo copione è si é fissato: vorrebbe Tilda Swinton nella parte di un uomo in una storia gay basata su un racconto di Ian Mc Ewan.

A proposito di Tilda Swinton, gira voce che la figlia Honnor Swinton Byrne abbia un’affettuosa amicizia con Aurélien Enthoven, figlio di Carla Bruni e del filosofo Raphael Enthoven. Il bellissimo ragazzo, una sorta di novello Joe Dalessandro, potrebbe accompagnare la madre al Festival di Sanremo se le trattative per portarla sul palco dell’Ariston andranno in porto.

Francesca Fagnani “viralissima” e lanciatissima: i meme creati dagli internauti che univano il suo programma Belve alla sfilata parigina di Schiaparelli sono diventati virali. Spieghiamo: alla sfilata dagli abiti spuntavano teste (finte) di leoni e sono stati accostati alla sigla delprogramma di Fagnani che, visto il successo, é stato promosso in prima serata.

Hollywood incintissima: Rumer Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis, aspetta un figlio dal musicista Derek Richard Thomas, mai sopportato dai genitori di lei. Ireland Baldwin, figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger è in dolce attesa del primo figlio dal musicista Rac: il nascituro avrà quasi la stessa età che nonno Alec ha avuto dalla seconda moglie Hilaria. Ireland ha detto:” Fatico ad adattarmi ai cambiamenti, al corpo che si modifica, ai dolori”.

Milena Miconi e Attilio Romita discutono di George Ciupilan, il ragazzo del GF Vip che non parla mai:”Questa è la casa con George… ma senza George che succede?”, ha detto Attilio. “È uguale“, ha risposto Milena ridendo.La cosa migliore é stata la reazione di Ciupilan. Quando Oriana gli ha chiesto: “George, mica ti sei offeso per le battute di Milena e Tavassi?”, ha risposto “Ma figurati, tanto sono 3 mesi che me le fanno“. Ma che inizi a parlare o faccia dei balletti da TikToker quale é.

Un post diventato virale.La mitica “bastardina del tablet” Giulia Salemi ha risposto a Luca Onestini che l’accusa di scegliere e leggere al GF Vip solo commenti contro di lui: "Caro Luca Onestini, io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni".

