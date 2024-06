Ivan Rota per Dagospia

kate middleton

Come sta Kate? La moglie del principe William scrive alle Irish Guards, il corpo del quale è colonnello onorario per scusarsi dell’assenza alle prove finali della parata militare Trooping the Color: “Spero di tornare molto presto”.

Tutto in famiglia. Da qualche giorno la holding Sisterhood, sotto cui rientrano il patrimonio di Chiara Ferragni, le società TBS (talent agency, e-commerce) e Fenice (marchi "Chiara Ferragni"), nonché gli immobili dell'influencer, ha una direttrice generale: si tratta di Marina Di Guardo, madre di Chiara, autrice di sette romanzi gialli.

chiara ferragni e la madre

Cuore di rapper. Fedez é molto incazzato perché non vede la sua cagnolina:”Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il cazzo".

Appena rientrata dal Giappone, Ilary Blasi è andata a Ponza con la sorella Melory e alcune amiche per il weekend. L’ex ballerina, che ha mostrato il suo fisico scolpito, messo ben in evidenza da uno striminzito bikini, a luglio sarà al timone di Battiti Live, ogni lunedì sera su Canale 5 insieme all'amico Alvin

ilary blasi

A Tre X Tre, il rivisitato Gioco dei Nove, condotto da Nicola Savino, si vedono personaggi ai quali la televisione dovrebbe dare di più come Federico Russo, dj, presentatore, attore nel capolavoro La Meglio Gioventù. E pure imitatore: quella di Juliana Moreira fa schiattare. Rai, Mediset & Co, investite sull’ usato sicuro piuttosto che su conduttori pseudo acculturati che fanno pochi punti di share.

“Storie Brevi” di Tananai e Annalisa e “Sesso e Samba” di Gaia e Tony Effe sono le due facce eleganti di un pop che è ancora vivo. Ammiccano però un po’ troppo i primi due con foto un po’ vintage dal gusto francese. C’è solo da sperare che non si sentano già Jane Birkin e Serge Gainbourg.

ilary blasi 4

Ho visto cose che voi umani…Ma chi glielo ha fatto fare a Patrizia Pellegrino di realizzare un cortometraggi con i gieffini Perla Vatiero e Mirko Brunetti? Nel video c’è un medico che arriva con l’ ecografia del figlio di Mirko che accarezza la pancia a Perla. Esilarante.

Giulia Salemi sulle colleghe: “Purtroppo è vero ed è molto avvilente che ci sia così poca solidarietà tra donne. Ecco perché dico che sono piena di questo mondo ipocrita e fatto di falsi convenevoli. Voi cosa ne pensate? Provate anche voi le stesse cose nel vostro lavoro o settore?”, dice ai suoi fan.

Il gieffino Vittorio Menozzi: “Io non dovevo andare a fare il GF, ma dovevo andare a fare Amici di Maria. Io ho mandato delle clip dove cantavo e suonavo e mi hanno detto ‘guarda, ci piaci’. Poi mi dicono che mi volevano vedere a Roma per ascoltarmi dal vivo. Poi però su Instagram mi hanno scritto i ragazzi del Grande Fratello e mi hanno detto ‘ti va di fare i casting?’

zaniolo sara scaperrotta

Zaniolo ha varie manie: “Prima di dormire non riesco a chiudere occhio prima di fare la preghiera, toccare il telefono 5 volte, chiudere la porta, chiudere la tazza del water, poi accarezzo il cuscino e poi dormo…”

Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, diventa tronista? Lui dice: “Non succederà mai, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista: non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun'altro. Nel parterre over sarei molto selettivo”.

giulia salemi

Cecilia Rodriguez é molto agitata in vista del matrimonio (damigella la sorella Belen) con Ignazio Moser e scrive su Instagram: “É un periodo veramente bellissimo della mia vita, ma è come se si chiudesse un capitolo e ne iniziasse un altro, nuovo. Quindi quando si sta per iniziare qualcosa di nuovo si ha sempre un po’ paura, almeno per me”.

cecilia rodriguez carolina stramare carolina stramare 34 carolina stramare 2 fedez e paloma