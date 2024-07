PILLOLE DI GOSSIP! COSA CI FA SHARON STONE A ROMA? - L'ATTACCANTE DELL'ATALANTA SCAMACCA IN LOVE CON LA MODELLA ANGELA NASTI, GIÀ EX DI GOLLINI, BONIFAZI E SOTTIL – WANDA NARA “ARROSTITA” A MIAMI, SARAH FERGUSON IN FISSA PER BRIDGERTON – FEDERICA NARGI BALLERA’ DA MILLY E IL SUO ALESSANDRO MATRI LA SBEFFEGGIA: “SEI SCOORDINATA” - VIERI NEGA LA PRESUNTA LITE CON BUFFON A EURO 2024 E SPIEGA LA FAMOSA FRASE ‘SONO PIÙ UOMO IO DI TUTTI VOI MESSI INSIEME’ - ANTONELLA CLERICI TORNA A FARSI VEDERE DOPO L'OPERAZIONE. E MARTINA STELLA...

Ivan Rota e il messapico Sor Rotella per Dagospia

sharone stone giuseppe barboni

L'attaccante dell'Atalanta Scamacca ufficializza con una serie di scatti social la storia con la modella Angela Nasti, già ex di Gollini, Bonifazi e Sottil. "Il mio sole", ha scritto la sorella di Chiara su Instagram

Wanda Nara arrostita a Miami: "Il sole è forte, uso molta crema". La scio’-girl, di nuovo single dopo la rottura con Icardi, fa impazzire i fan con i suoi ultimi scatti condivisi su Instagram: la vacanza in Florida è bollente

Giuseppe Barboni, manager del lusso e campione di lotta, ha sempre al suo fianco belle donne, da Nina Moric a Anna Safroncik, ma ora si é superato: eccolo con Sharon Stone con tanto di foto languida sul divano a Cannes dove hanno passato alcuni giorni ospiti per Knights of Charity Gala e lei ha fatto la dj per la prima volta nella vita. Oggi la diva é a Roma tutta per lui. I due hanno già fatto yoga insieme e andranno a visitare l’ Ara Pacis e altre chiese. Perché? La Stone vuole trovare una location per una mostra dei suoi quadri che si terrà a novembre. Pochi lo sanno, ma é anche una pittrice.

angela nasti

A Sarah Ferguson é partita la brocca per il set: dopo una piccola parte nell’ inguardabile An American in Austen vuole recitare in Bridgerton, la serie Netflix Bridgerton. Pare che possa essere la dama di compagnia della protagonista Nicola Coughlan che interpreta Penelope. Le due, tra l’ altro, si assomigliano tantissimo.

“Per i numeri di canto e ballo del film ho dovuto ricalibrare tutto. La gente mi conosce con il mio nome d’arte, Lady Gaga, giusto? Sono io come artista, ma nel film non vedrete Gaga; sto interpretando un personaggio. Quindi ho lavorato molto sul modo di cantare per diventare Lee”: questo dice Gaga riguardo la sua performance in Joker Folie à Deux.

Federica Nargi, compagna di Alessandro Matri, è una nuova concorrente di Ballando con le Stelle, la notizia in un video in cui la soubrette si tuffa in piscina mentre l’ex calciatore la prende in giro dicendole “Scoordinata”. E replicando dice: “Va beh, mi devo abituare a questi voti perché quest’anno farò parte anche io del cast di Ballando con le Stelle. Ragazzi, non vedo l’ora”.

Francesco Paolantoni farà parte del cast di Ballando con le Stelle, ma gli internauti hanno criticato la sua presenza: accuse di raccomandazione e fastidio per la partecipazione del comico a tutti i programmi Rai. A chi gli ha chiesto: "Chi ti raccomanda?", ha replicato con un piccato: “Soreta".

angela nasti scamacca

Guenda Goria ha appena partorito il suo primogenito, Noah, avuto dal compagno Mirko Gancitano. É il quinto bimbo nato da personaggi che hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Luca Toni è il conduttore di Fenomeni, un format disponibile su YouTube PrimeVideoSportIT, e ha avuto ospite Bobo Vieri che è tornato (ancora) sulla presunta lite con Buffon avvenuta dopo il pareggio dell’Italia con la Svezia. E ha negato ci sia stata: “Ho deciso di andare in conferenza stampa con l’articolo stampato e ho detto la famosa frase ‘Sono più uomo io di tutti voi messi insieme’…Erano tutte bugie. Al giorno d’oggi con i propri social uno può rispondere, difendersi“.

“Il giorno più felice della mia vita" scrive Beatrice Borromeo nelle foto in tre momenti diversi di una data che oggi viene celebrata, ovvero il suo matrimonio con Pierre Casiraghi il 25 luglio di nove anni orsono. Ora pare che il sogno di sua nonna Marta Marzotto si stia per avverare: un libro scritto da Beatrice Borromeo con la cognata Charlotte Casiraghi.

federica nargi

Il ritorno della principessa. Rimanendo a Montecarlo, é tornata a splendere la stella di Charlene, moglie di Alberto di Monaco, dopo la lunga malattia: raggiante al Ballo della Rosa in Louis Vuitton e alla mostra La Fiamma Olimpica nel Tempo con un abito di Elie Saab.

Antonella Clerici torna a farsi vedere dopo la convalescenza seguita all'operazione chirurgica d’urgenza per rimuovere le ovaie. Lo fa in occasione dello shooting per “E’ sempre mezzogiorno”, il suo cooking show che tornerà su Rai 1 a settembre. La conduttrice si fa fotografare da Marco Rossi con i suoi collaboratori più stretti, poi posta la foto sul set sul social dicendo: “Shooting finito! Che bello lavorare con gli amici. Grazie”.

federica nargi 23

Temptation Island: Karina Cascella, dopo le sue dure parole contro Lino Giuliano, se l’ é presa con Siria Pingo (che negli ultimi anni è dimagrita di 85 chili) per come ha trattato il fidanzato Matteo Vitali: “Che brutta cosa che fa questa qua davanti al suo fidanzato in questo modo, con un uomo che conosce solo da qualche giorno. Che tenerezza mi fa questo ragazzo. Lei dice che non dipende dal suo cambiamento fisico ma, lasciate stare".

La notte dei lunghi coltelli. il profilo Instagram Very Inutil People ha trovato una chicca: Garance Authié (la nuova “badante” di Fedez) ha sfilato a Forte dei Marmi per Marciano by Guess, davanti a Valentina Ferragni e Veronica Ferraro (rispettivamente, la sorella e la migliore amica di Chiara Ferragni, nonché acerrime “nemiche” di Fedez)“. Notata anche Martina Stella, mai vista così scatenata, con Michael Rothling, il re del Monopoli. Solo un amico?

michael rothling martina stella

pierre casiraghi beatrice borromeo wanda nara wanda nara 1 sarah ferguson antonella clerici