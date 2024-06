PILLOLE DI GOSSIP! DELIRIO PER IL PISELLONICO CALAFIORI RIBATTEZZATO “CALA…BASTONI”: “DEVE ESSERE IL SOSPENSORIO, NON PUÒ ESSERE VERO” – LA CANALIS IN VERSIONE PESCIAROLA ALLE PRESE COL PREZZO DEI GAMBERI (VIDEO) - ILARY CATECHIZZA TONY EFFE: “DIETRO LE QUINTE C’E’ MIA FIGLIA CHANEL, MI RACCOMANDO EH” (VIDEO) – L’OMAGGIO CHE COMMUOVE LUKA MODRIC (VIDEO) – ELODIE SVACCANZA CON ANDREA IANNONE: NESSUNA CRISI TRA I DUE - ULTIMO SARÀ PAPÀ, IL GESTO SUL PALCO E LA LETTERA AL FIGLIO IN ARRIVO - VIDEO

Delirio sui social per Calafiori: “Zaccagni fa un gol meraviglioso ma tutti parlano del cazzo duro del difensore del Bologna: un paese senza speranza”. C’è chi ironizza: “Chiamatelo “Cala…bastoni”. E chi puntualizza: “Deve essere il sospensorio o la ‘conchiglia’. Se uno ha una roba così la deve portare in giro con le ruote, non può essere vero”

Il radiocronista della Rai Francesco Repice dedica a Luka Modric un omaggio particolare durante la conferenza stampa post Croazia-Italia: “Vorrei chiederti di non ritirarti mai dal calcio, perché sei uno dei migliori calciatori che abbia mai commentato in vita mia”. Il centrocampista croato del Real risponde in italiano: “Grazie, grazie davvero”

Elisabetta Canalis, in barca in Sicilia con un gruppo di amici con cui è stata al matrimonio di Diletta Leotta, vede passare una barca di pescatori e chiede informazioni. "Quanto al chilo?", chiede parlando di gamberi, poi prontamente acquistati e mangiati. A filmare la scena, e a pubblicarla sui social, ci ha pensato Elodie

Ilary catechizza Tony Effe, il rapper salito agli onori delle cronache per una presunta liaison con Chiara Ferragni, durante la puntata di “Battiti Live 2024”: “Guarda che è venuta mia figlia Chanel, è dietro le quinte. Hai fatto la foto? Mi raccomando eh…”.

Ben Affleck nervoso come un Fedez qualsiasi. Quando ha visto i paparazzi fuori casa era in auto e ha fatto retromarcia, é sceso ed andato furibondo verso uno dei cameramen: “Ascolta, amico, così mi farai fare un incidente”. Lui non porta più la fede al dito e Jennifer Lopez continua le vacanze. Ora é in Francia.

Elodie ha pubblicato un post dedicato all'amore, una raccolta di alcune delle foto più belle delle giornate e delle serate trascorse in Sicilia per il matrimonio tra di Diletta Leotta con gli amici più cari e il fidanzato Andrea Iannone: scatti in barca, stretto in un abbraccio con lei che lo guarda estasiata. Tra le foto anche gli sposi Loris e Diletta. Semplicemente “L'amore" ha scritto Elodie a corredo del post.

Ultimo e la compagna 24enne, che è la figlia della nota showgirl Heather Parisi, hanno deciso di dire al mondo che sono in attesa di un bambino. Lo hanno fatto durante il terzo concerto del cantante allo stadio Olimpico. Ultimo è stato raggiunto sul palco proprio da Jacqueline Luna Di Giacomo e le ha baciato il pancino dicendo: “Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia, l’ho imparata da voi”.

A Casole d’Elsa è accaduto qualcosa di irripetibile, il produttore americano Rick Rubin ha “regalato” ai suoi ospiti e a tutti i cittadini e i curiosi accorsi nel borgo toscano una due giorni di musica totalmente gratuita con star internazionali non annunciate. A sorpresa. E Joavanotti l’ ha fatta da padrone.

“Chronology of a mind” a Milano. In mostra sino al 20 luglio gli scatti di Filbert Kung che ha lavorato con riviste come Harper's Bazaar, Vogue, Vogue Philippines, e innumerevoli altri. Ha ritratto varie personalità e celebrities coma Lady Gaga, Michael Douglas, Maggie Q, Pierce Brosnan, Bryanboy e Brian May della band Queen. Vernissage da Bi.Ci by Bruno Cardin con padrino Mario Boselli, madrina Daniela Iavarone e Arturo Artom.

Alice Sabatini si è sposata con Gabriele Benetti. L'ex Miss Italia e il giocatore di basket si sono detti si a Tarquinia.Quindi la festa sul mare tra musica e fuochi d'artificio.

