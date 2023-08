PILLOLE DI GOSSIP! UNA FAN LE HA CHIESTO UN SELFIE E AMANDA LEAR HA RISPOSTO: “SONO BRUTTA STRUCCATA, NON POSSO” - LA FAN: “ANCHE IO SONO BRUTTA”. LA MUSA DI DALÌ LA FULMINA: “SI, MA TU SEI ABITUATA” - ROSANNA FRATELLO AL GRANDE FRATELLO? SULLE VECCHIE FOTO DI NUDO, LEI DICE: “NONOSTANTE PLAYBOY, SONO RIMASTA UNA BRAVA RAGAZZA”. NELLA CASA ANCHE BRIGITTE NIELSEN COL FIGLIO? – ENRICO SILVESTRIN DIFENDE MORGAN DOPO LA SBROCCATA, I FILM "BIRICHINI" DI MORANDI, SALVINI CON MENO PANCIA E LA FURIA DI MARA VENIER CONTRO L’HATER FATINA CHE L’HA INVITATA A RITIRARSI: “PERCHÉ NON TI FAI I CAZZI TUOI? FATA TURCHINA DE ‘STO CAZZO”

Ivan Rota per Dagospia

killian e brigitte nielsen

Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello, ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non si è parlato con la madre, l’ ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis.

L’ entrata di Rosanna Fratello ( mai cognome fu più adatto ) al Grande Fratello, porta a ricordare che la cantante ( che negli ultimi anni ha aperto una pasticceria a Como ) poteva avere una da attrice una carriera internazionale. Dopo aver partecipato al film candidato all’ Oscar Sacco e Vanzetti, fu scelta da Francis Ford Coppola per Il Padrino, ma lei per amore rinunció e preferí girare in Italia il cult La Legge Violenta della Squadra Anticrimine. Fu sostituita da Simonetta Stefanelli, prima moglie di Michele Placido.

rosanna fratello

“Nonostante Playboy, sono rimasta una brava ragazza “ , dice Rosanna Fratello riferendosi alle foto di nudo che fece ai tempi in cui tante cantanti, da Patty Pravo a Iva Zanicchi, posavano svestite. Solo che la sua copertina portó a tre ristampe dell’ allora vendutissima rivista.

Mara Venier si è giustamente mostrata una vera e propria furia sui social per via di un commento scritto da un hater che risponde al nome di Fatina . Questa ha scritto: “Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri”. Si riferiva all’ amore che la conduttrice nutre per il marito Nicola Carraro. La regina della televisione ha prontamente risposto : “ Senti Fatina cara… Perché non ti fai i cazzi tuoi… Fata turchina de sto cazzo.” Fantastica.

gianni morandi la cosa buffa3

L’ex vj Enrico Silvestrin difende Morgan dopo la sbroccata: “La cosa interessante è che tu (il pubblico che ha aspettato quaranta minuti Morgan ) vieni a criticare me (Morgan) che ti sto dando qualcosa, in un mondo dove c’è il mainstream che non ti dà nulla, con personaggi senza arte né parte, senza valenza artistica che solo questo tipo di società può considerare artisti.” Ogni riferimento a Fedez & company (non) É puramente casuale.

Il cantante per motivi di depressione ha dovuto annullare il suo tour estivo che quasi sicuramente non sarà ripreso. Il suo nome non è molto allegro.

In Sicilia Cristiano Malgioglio , al suo concerto, ha avuto ventimila spettatori. Eletta Lamborghini, a pochi passi tremila. Inoltre, il cantautore sceso dal traghetto é stato festeggiato da tutti, persino da un pullman di preti.

Un’altra telenovela : dopo le voci di crisi, Alberto e Charlene di Monaco si sono fatti fotografare sorridenti come non mai , mano nella mano, durante una vacanza al mare in Corsica.

gianni morandi la cosa buffa

Fantastica puntata di Techetecheté su Rai Uno, dedicata a Gianni Morandi, che ha vinto la serata in termini di share. Peccato non si sia dato spazio ( per conservare di lui l’immagine dell’ eterno bravo ragazzo) ai film “ birichini “ del cantante: Le Castagne sono Buone con la sensuale Stefania Casini, La Cosa Buffa in cui appare completamente nudo con Ottavia Piccolo e, infine, Il Provinciale di Luciano Salve in cui si innamora di una squillo d’ alto bordo interpretata da Maria Grazia Buccella, il culo piú bello del cinema italiano.

matteo salvini

Una fan ha fermato Amanda Lear per un selfie: “Ma no, sono struccata, sono brutta, non posso.” La fan: “ Anche io sono brutta”. La cantante in riposta: “Si, ma tu sei abituata”.

Matteo Salvini ha pranzato sabato alla Locanda da Gino in Val Genova con meno pancia, ma con più guardie del corpo. Con lui sua figlia e la compagna Francesca Verdini. E si è fatto pure un giro in bicicletta seguito dalla scorta. Come in un film di Totò e Peppino. Alla faccia del ponte … qui é più il ponte di Bassano

amanda lear

Se Quel ramo del Lago di Como …potesse parlare : qui l’ imprenditore e il giocatore hanno passato bollenti weekend nonostante fossero giá impegnati. Ma la passione era forte tanto che non si trattenevano manco in pubblico. A quel punto, la famiglia del primo ha mandato il giocatore lontano…

É andata di corsa, dalla mondana Capri alla mondanissima Gstaad, a festeggiare i 90 anni del suo amico Roman Polanski , Januaria Piromallo. E gli ha portato una torta con immagini in stile Warhol, nella cittadina svizzera dove il grande regista ha girato il film «The Palace», che presenterà alla Mostra d’ Arte Cinematografica di Venezia e che vede tra gli interpreti proprio la nobildonna napoletana con tanti ,tanti cognomi.

roman polanski januaria piromallo