Ivan Rota per Dagospia

Il Principe William d’Inghiterra , nonostante i grandi casini procurati dalle rivelazioni del fratello Harry e della di lui moglie Megan Markle, ha partecipato al matrimonio di Rose Farquhar, suo grande amore di gioventù. Assente Kate Middleton, moglie di William: tra lei e la sposa non corre buon sangue.

E le dichiarazioni di Harry sul fatto che il fratello William lo avrebbe picchiato hanno creato scompiglio nella famiglia reale. Oggi si legge: “Harry verrà considerato come un traditore nella Royal Family. Oramai è finita. Non sarà mai più perdonato dalla Famiglia Reale. William è distrutto dal dolore per le dichiarazioni del fratello minore. C’è stata una distorsione della realtà e questo ha amareggiato tutti i suoi affetti”.

Ultimamente è apparsa con maglioni e tute oversize e si fa vedere sempre meno in pubblico: ciò a portato a pensare che Federica Pellegrini sia in dolce attesa. Suo marito Matteo Giunta, alla domanda se fosse vero, ha risposto solo con un sorriso.

Ma Dargen D’Amico e Beatrice Quinta, giudice e finalista di X Factor, si sono fidanzati? In molti dicono di sì. La cantante si è tatuata il nome di lui sotto l’ ascella sinistra e il cognome sotto quella destra…

La dottoressa Daniela Grillone arrestata nell’ ambito dell’inchiesta sui falsi green pass. a proposito di Madame ha detto: “Il nome Francesca Calearo (vero nome della cantante) non mi dice nulla, non è una mia paziente e quindi desumo che, come tutti gli altri, è venuta solo per ottenere la certificazione fasulla all’anticovid”. Attendiamo sviluppi…

Frecciatina di Fiordaliso a Amadeus riguardo al Festival di Sanremo: “Guarda quando compirò 80 anni forse mi chiameranno perché adesso è così che funziona. Non lo sapevi tu? Devi compiere 80 anni e poi ti chiamano al Festival di Sanremo, alla memoria della Fiorda. Io sono ancora di quella età che non va bene. Quando compirò 80 anni sono qui Ama, chiamami.”

Gzaziella Lopedota, manager di Silvia Toffanin, risolve così la diatriba riguardante il Festival di Sanremo: “Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali.” Amadeus aveva detto di non averla chiamata. Comunque finisce tutto a tarallicci e vino: Giovanna Civitillo sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

'Elvis' di Baz Luhrmann con nove riconoscimenti tra quali miglior film e miglior regista è il trionfatore di 'Capri, Hollywood - The International film festival' promosso col sostegno del MiC (Dg Cinema e Aufiovisivo), della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo ed altri Sponsor. L’ evento dondato e prodotto da Pascal Vicedomini che tradizionalmente apre la stagione degli awards internazionali.Migliori attori 2022 sono Brendan Fraser ('The Whale') e Ana de Armas ('Blonde'), non protagonisti Eddie Redmayne ('The Good Nurse') e Angela Bassett ('Black Panther: Wakanda Forever').I vincitori della 27esima edizione sono state scelti dal Board dell'Istituto Capri nel Mondo presidente onorario Tony Renis, il regista ingelse Terry Gilliam (chairman 2022); i premi Oscar Gianni Quaranta e Alessandro Bertolazzi; gli attori Remo Girone, Daniel McVicar and Sebastian Harrison; lo sceneggiatore Enrico Vanzina e i registi Valerio Esposito and Stefano Reali. Insieme ai musicisti Israeliani Noa and Gil Dor; alla soul-singe USA Nicole Slack Jones; allo stilista francese Christophe Guillarme.

