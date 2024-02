PILLOLE DI GOSSIP! FIORELLA MANNOIA E GLI SCHIAFFI DA SORDI, LOREDANA BERTÈ ALL'EUROVISION SONG CONTEST GRAZIE A SAN MARINO? – MAHMOOD NON HA TEMPO PER L’AMORE (MA CHI E’ NOAH OLIVEIRA CHE È SEMPRE AL SUO FIANCO?) – UN COWBOY PER BELLA HADID, LA “CULONICA” KIM KARDASHIAN INVECE FA COPPIA FISSA CON ODELL BECKHAM JR – E POI FIORI D’ARANCIO PER REBECCA STAFFELLI, LA POLEMICA DELLA MOGLIE DI HELMUT BERGER, LE FRECCIATINE DI MARA VENIER E ALESSANDRO BORGHI IN VERSIONE ROCCO MA SENZA PROTESI – “NON MI SONO MAI INNAMORATO DI UN UOMO MA…”

Ivan Rota per Dagospia

Loredana Bertè non molla e tenta l'ingresso all'Eurovision Song Contest dalla porta di servizio della finale di “Una voce per San Marino”. Acclamatissima al Festival di Sanremo, con il brano “Pazza”, la cantante vuole cavalcare l'onda per puntare alla rassegna continentale che quest’anno si terrà a Malmoe in Svezia: “Vorrei andarci anche solo per rompere le scatole al mio ex marito Borg". Tra i nomi in gara a San Marino anche Marcella Bella, Pago, i La Rua e i Jalisse.

Un po’ indeciso Mahmood sull’ amore. Silvia Toffanin a Verissimo gli ha chiesto: “Come va l’amore?”. Il cantante ha risposto di essere “molto felice in questo periodo” e tutti hanno pensato a una relazione in corso, poi ha ribaltato tutto e ha affermato di “non aver tempo per l’amore perché devo lavorare.” Boh! E che ruolo ha in questo Noah Oliveira che é sempre al suo fianco?

Rebecca Staffelli l’opinionista social (con poche opinioni) del Grande Fratello, figlia di Valerio Staffelli, ha chiesto al fidanzato Alessandro Basile di sposarla. Ha poi scritto sui social: "Lui ha detto sì". Tre anni fa era stato lui a chiederglielo, ma poi scoppiò la pandemia.

La morte di Helmut Berger, ricordato anche da Carlo Verdone nel docufilm Roma Santa e Dannata di Roberto D’Agostino e Marco Giusti, è un giallo: la moglie separata ma non divorziata Francesca Guidato chiede da mesi chiarezza. Ieri ha postato: “Mesi di sotterfugi, angherie, misteri, propaganda e rinvii per la tua scomparsa, lo sai, son qui sulla sponda che aspetto. Tu continui a venirmi in sogno. Non mancare.”

Adan Banuelos, messicano-americano, non è un cowboy qualunque, ma un vero idolo del mondo dell'equitazione. Ora la top model Bella Hadid ha festeggiato San Valentino ufficializzando la relazione con lui.

Grande Fratello. Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti erano in giardino e qualcuno fuori dalla casa ha gridato: “State facendo l’edizione peggiore della storia di questo programma“. E Varrese:”Ok ma adesso perché date voce ad uno stupido.” Chissá che ridere quando scoprirá che sono milioni che la pensano cosí.

La nuova strategia dei gieffini: Anita Olivieri e Beatrice Luzzi parlano di cibo in cucina e di Giuseppe Garibaldi. Massimiliano Varrese si è messo a ballare con la Luzzi in giardino: cose incredibili. Ieri sera Varrese ha parlato con Anita e Rosy Chin : “Ricordatevi sempre quello… adesso siamo in una modalità diversa. Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo ddi non farlo, non facciamolo, o facciamolo in maniera diversa.”

La disperazione di Perla Vatiero per l’ improvvisa uscita di Mirko, chiamato in confessionale, che le ha peró lasciato una lettera: “Perla, non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te…”.

Grande Fratello, parla Alessandro Cisillin, ex marito di Beatrice Luzzi: "Il branco emargina, isola e abbatte i diversi.” E fa una citazione di Marcela Serano: “Il valore degli esseri umani sta nella loro capacità di separarsi dagli altri, di essere indipendenti, di appartenere a sé stessi. E non al branco.”

Voi sapete che Fiorella Mannoia ha preso tantissimi schiaffi da Alberto Sordi? Nel film Amore mio Aiutami era infatti la controfigura di Monica Vitti. Fiorello ha ricordato la carriera di stunt-woman e le cadute da cavallo della cantante.

Le frecciatine di Mara Venier a Domenica In: “…Ogni tanto qualcuno ci prova ma noi teniamo botta o cerchiamo di tenerla… Poi noi siamo venete!” Ed alla stessa Gigliola ha poi detto: “Qui si può dire tutto! Qui sono trent’anni, trenta, che qua da me si può dire tutto!”. Questo in risposta a Gigliola Ginquetti che aveva detto che lei è Mara sono “zie forti, cerchiamo di tenere botta.”

Ormai lo sanno anche i sassi: Alessandro Borghi è Rocco Siffredi nella serie Supersex di Netflix e a Vanity Fair ha confessato che “quello” che si vedrà è tutto suo e non c’è di mezzo nessuna protesi. Pensa di fare bella figura, dice: anche con lui madre natura è stata generosa. E poi riguardo le sue dichiarazioni (“Forse mi piacciono pure i maschi. Se bevo due vodka lemon di solito ci baciamo”), dice: “Non mi sono mai innamorato di un uomo finora, ma provo un sentimento che è vicinissimo all’amore per molti uomini della mia vita.”

Dopo il successo del charity dinner Natalizio organizzato a favore della Fondazione Ieo-Monzino, Arturo Artom ha animato a Courmayeur il weekend del Carnevale Ambrosiano con un party mascherato: canti e danze con la musica del pianista Carlo Benvenuto e gran finale con 'My Way' intonato dall'imprenditore e dedicato alla moglie Alessandra. E aperitivo all'Hotel Royal con Gigi Buffon, Ilaria D'Amico e Michela Proietti, autrice de 'La Milanese’.

Kendall Jenner potrebbe essersi riavvicinata all’ex Devin Booker. In

tanti la davano nuovamente con Bad Bunny, con il quale la modella della famiglia Kardashian aveva trascorso il capodanno dopo un’improvvisa rottura avvenuta a dicembre 2023; oggi invece si mormora di una possibile réunion tra la ragazza e il giocatore di basket. La “culonica” Kim Kardashian invece fa coppia fissa con Odell Beckham Jr.

