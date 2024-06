PILLOLE DI GOSSIP! LE FOTO BOLLENTI DELLA COMPAGNA DI CARLOS SAINZ REBECCA DONALDSON (EX DI LEONARDO DI CAPRIO) - KATE MIDDLETON POTREMMO RIVEDERLA A WIMBLEDON - FRANCESCO ACERBI SI SPOSA - CORONA SVELA IL NOME DEL BEBÈ IN ARRIVO – MAHMOOD CO-CONDUTTORE A SANREMO? ELODIE VORREBBE VEDERE ANNALISA CON CARLO CONTI - DOVE CAMERON, FIDANZATA DI DAMIANO DAVID DEI MANESKIN, LO DEFINISCE "UN GENTILUOMO DEGLI ANNI ’50" E "UN ORSACCHIOTTO” - ALL’OLIMPICO DI ROMA IN 65MILA PER MAX PEZZALI TRA REDUCISMO DISCOTECARO, ARBRE MAGIQUE E NOSTALGIA PER "I DUE DI PICCHE" DEGLI ANNI '90 - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

I ferraristi non perderanno solo Carlos Sainz ma anche la di lui compagna Rebecca Donaldson. Occhi di ghiaccio, fisico statuario, la top model ed imprenditrice, originaria della Scozia, è stata avvistata la prima volta con Carlos Sainz nell’estate 2023. Le cronache di gossip conoscono già molto bene la Donaldson, che in passato è stata legata con Scott Disick, ex di Kourtney Kardashian. Ma a far ancora più scalpore sono stati alcuni scatti che hanno visto la bella Rebecca ad inizio 2023 in compagnia di Leonardo Di Caprio…

Kate Middleton? Potremmo rivederla a Wimbledon. Dopo l’uscita al Trooping The Colour, la principessa del Galles che si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva, spinge per essere presente al torneo sull’erba. Ipotesi confermata da Debbie Evans, la presidentessa dell'All England Club che organizza l'evento. "Speriamo che la Principessa del Galles possa consegnare i trofei come protettrice del club, ma la sua salute e il suo recupero sono la priorità”

Fabrizio Corona dice del bebè in arrivo: “Sara è triste perché è maschio!! Mi dispiace sta arrivando Johnny Maria Corona”. La compagna ha smentito: “Idiota non è vero!! Basta sia più tranquillo di te!!! E non si chiamerà Johnny”.

É lotta tra stilisti per vestire il cast di Emily in Paris, la serie di culto con Lily Collins, all’ anteprima che si svolgerà i primi di agosto a Los Angeles. Un’ anticipazione: sul set romano, Lily Collins è stata avvistata mentre la paparazzano con l'attore italiano Eugenio Franceschini. Stessa sorte per Sylvie Grateau: l'attrice Philippine Leroy-Beaulieu è stata infatti vista sul set insieme a Raul Bova, dove hanno condiviso un bacio.

Al concerto di Ultimo a Torino, una notissima conduttrice televisiva pensava di entrare tranquillamente senza comprare il biglietto perché conosce il cantante . Però poi l’hanno bloccata ‘lei signora dove va?’. Lei ha detto qualcosa come ‘non mi avete riconosciuta?’. Invece l’hanno rimandata indietro senza il biglietto. Lei è dovuta tornare indietro e fare il biglietto. Lo rivela Biagio D’ Anelli.

Anna Sansaverino, madre di Ultimo, ha dedicato un post al nipotino in arrivo: “E poi arriva questo momento e l’emozione ha preso il sopravvento. Da quando è entrata Jac (Jacqueline, la compagna del figlio) nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava, ma ora sta per arrivare E (iniziale di Edoardo) e già so che non esisterà amore più grande”. Jacqueline ha risposto: “Mi fai piangere così! Ti voglio bene nonna Anna“.

“Grazie amore mio per avermi detto sì. Oggi, domani, per sempre. Ti amo”. Sono le parole che accompagnano il post con cui Francesco Acerbi, difensore dell’INter, ha annunciato di voler sposare la sua Claudia dopo esser diventato papà di due bambini.

Nella prima puntata di Temptation Island ecco Jenny disperata per gli atteggiamenti del suo compagno, Tony, troppo vicino ad alcune tentatrici. Per la prima volta Filippo Bisciglia si é schierato. Ecco cosa ha detto il conduttore: “Tu sei fidanzata con Tony da 5 anni e siete andati a convivere quasi subito. Tu hai 26 anni e Tony ne ha 41, sei tu che scrivi a Temptation Island perché non ti fidi di lui”.

E poi l’affondo: “Tony dice di non essere geloso, ma protettivo.Tutti questi condizionamenti ti hanno portata a sentirti insicura, a vivere in una campana di vetro, ma soprattutto a sentirti sbagliata…Sei una ragazza intelligente e carina, quindi ti meriti il meglio e questo devi ricordarlo”.

Potremmo vedere Mahmood al prossimo Festival di Sanremo, ma non in gara, magari come co-conduttore per una serata. “Ecco, potrebbe essere che anche Alessandro (vero nome di Mahmood) sia presente a qualche serata con un ruolo particolare durante il prossimo Festival condotto e diretto da Carlo Conti”, ha detto Gabriele Parpiglia a Password su RTL.

Niente Sanremo invece per Elodie, ma dice che sarebbe felicissima di vedere Annalisa come co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston.

Dove Cameron, fidanzata di Damiano David, lo adora: “Damiano è come un gentiluomo degli anni ’50, un angelo, un orsacchiotto. È la persona migliore che ho incontrato nella mia vita”. Ora pare che il leader dei Maneskin stia preparando un album da solista.

Una cosa inopportuna? La pagina Facebook della Questura di Matera ha pubblicato uno scatto con due agenti di polizia insieme a Tina Cipollari, opinionista di Uomini e donne scrivendo a corredo: “…i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano”. Tra i commenti: “Ma "straordinaria protagonista del mondo dello spettacolo" dove?”

Pur di far parlare di sé, dopo aver annunciato la fine della loro storia, iniziata nella casa del Grande Fratello, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti hanno deciso di riprovarci e sono tornati insieme. Amen.

Can Yaman, ora in Calabria sul set di Sandokan, è sparito dai social e ha scelto di chiudere il suo account Instagram. Le sue fan sono disperate.

Jennifer Lopez, una di noi: ha scelto un volo in economy class (accompagnata solo dal bodyguard) nella tratta da Napoli a Parigi, dove ha partecipato all'evento di Dior.

Speciale 390esimo Cenacolo di Arturo Artom per festeggiare la copertina di The Art Book. 'La tout Milan' si è riunita sulle terrazze di Palazzo Bagatti Valsecchi, sede del Lucid Club, da Melania Rizzoli ad Alberto Rusconi, Emanuela Folliero, Alessandro e Lisa Peruzzo, Giampiero Bodino, Mattia Boffi, Sandra Berton, Arianne Vitale, Sergio Tripodi, Paola Mazzuccato, Maria Elena Aprea, Maria Cristina Giacomelli, Monica Moretti, le stiliste Giuliana Cella e Sara Battaglia insieme ad Alessandra Repini Artom.

Emozione durante i discorsi di Alessandro Braga e Lara Puglisi, editori della famosa rivista d'arte, quando si è ricordato l'importanza del mecenatismo come chiave per far emergere i giovani artisti. Artom ha poi concluso sottolineando come la contaminazione culturale tra arte, scienza, imprenditoria rappresenti la chiave di sviluppo di nuove idee, stimoli, innovazioni. Gran finale con BenDj alla console.

