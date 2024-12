LUI MI CORTEGGIAVA E A ME NON È MAI PIACIUTO“ -

Ivan Rota per Dagospia

teo mammucari flavia vento

Katie Holmes ha sbroccato contro il Daily Mail dopo la pubblicazione di un articolo che parlava di un fondo fiduciario a favore della figlia Suri disposto dal padre Tom Cruise. Katie Holmes su Instagram ha replicato direttamente al Daily Mail: “Completamente falso”, ha scritto sullo screenshot dell'articolo invitando il tabloid a smettere di inventare cose con la parola “Basta”.

Al party parigino per i suoi 50 anni sono arrivati a braccetto smentendo le voci di crisi. A maggio però in prima fila da Gucci si sono letteralmente dati le spalle. Il mese dopo, da Dior Homme, sono apparsi di nuovo innamorati. Oggi tutti parlano della fine della relazione tra Kate Moss e il conte Nikolai Von Bismarck dopo nove anni insieme.

frankie hi nrg

Frankie hi-nrg aveva scitto sui social: “Stasera vi do un motivo in più per guardare Splendida Cornice“. Il rapper e produttore ha duettato con Geppi Cucciari rielaborando la sua unica hit ovvero Quelli Che Benpensano perculando Fedez. Battute come “ultras che fanno da scorta” e i “cannoni fumati nelle trasmissioni” vanno dritte a Fedez.

Ad Amici una lite dietro l’ altra. Quella tra la Celentano e Todaro per via di Alessia. Poi quella tra la Pettinelli e Rudy Zerbi per i commenti su TrigNo. Quella tra Lorella e la Pettinelli per Luk3 a cui la Pettinelli da 4.5 mentre la Cuccarini sottolinea che il cantante è migliorato molto nell’aprire la voce grazie al lavoro con i coach.

fedez vannacci

Per la ventottesima volta esclusi dal Festival di Sanremo. “Volevamo dare un aspetto di gioco e della nostra semplicità” – hanno dichiarato i Jalisse a Caterina Balivo, ospiti de La Volta Buona – “Abbiamo presentato tante cose in questi anni. Stavolta volevamo giocare. Abbiamo presentato a Carlo Conti due canzoni: una ballad più intensa e un altro pezzo, che è questo No No No No”.

nicolai von bismarck kate moss

Flavia Vento, ospite di Monica Setta a Donne al Bivio, parla di Teo Mammucari: “Sono rimasta molto offesa dalla battuta di Teo Mammucari. Dicendo a Francesca Fagnani ‘Non sono la Vento e dunque non puoi prendermi in giro’ mi ha fatto passare per quella che non sono. Perciò, o mi chiede scusa o sto valutando di agire in sede legale. Perché ha fatto questo Teo? Io credo che ce l’abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto“.

La Ruota Della Fortuna, secondo quanto detto da Davide Maggio, potrebbe dalla prossima primavera prendere il posto di Striscia La Notizia.

Il legale di Lucrezia “Lulú” Selassié ha ricordato che padre di Manuel Bortuzzo ai tempi del GF Vip definì Lulù una stalker: “Lo disse quando i due erano nella Casa del Grande Fratello, il che secondo me è indicativo di un pregiudizio“. E poi aggiunge: “Ci sono stati dei contatti reciproci tra i due nel corso del periodo in cui Bortuzzo sostiene si sia verificato lo stalking, lui non è mai stato netto nel rifiuto di avere contatti con Lulù. Lo dimostreremo attraverso le prove che forniremo a processo. Questa situazione si è creata proprio perché c’è stata poca chiarezza nell’esplicitare di voler interrompere la relazione…”

katie holmes e la figlia suri

Se Guillermo Mariotto torna in giuria si può davvero pensare che è stato montato un teatrino per fare hype e Milly Carlucci sempre sibillina dice di non sapere nulla (?): “Se ci sarà o meno in giuria? Allora lo scoprirete sabato perché la verità è che lo scoprirò sabato anche io, quindi, vivremo insieme questa suspence però vi voglio dire che c’è Fabio Fognini come ballerino per una notte e secondo ballerino per una notte Francesca Chillemi che però non sarà da sola“.

jalisse

Alice Campello, dopo aver odiato stare sotto la Madonnina, alla fine si è trasferita a Milano, ma senza Alvaro Morata. Ha pubblicato orgogliosa le foto della sua nuova casa in pieno centro.

Migliaia di fiori ma anche messaggi per il sessantatreesimo compleanno di Maria De Filippi e dulcis in fundo il gesto di Pier Silvio Berlusconi che si è presentato a sorpresa per poter fare gli auguri di persona a Maria De Filippi.

incontro milano e la milanesita

'Milano e la milanesità', gli incontri dell'associazione ViViMi. A Palazzo Moriggia ieri sera hanno parlato tra gli altri, l’ imprenditore Arturo Artom, il sottosegretario di Stato al Ministero della difesa italiano Matteo Perego di Cremnago, l'assessore Gianluca Comazzi, il direttore della comunicazione del Teatro alla Scala Paolo Besana e il presidente dell'Aci Milano Geronimo La Russa. Dopo l'introduzione del fondatore di ViViMi di Federico Benassati, l'incontro é stato moderato da Mattia Boffi Valagussa.

GRANDE FRATELLO

zeudi di palma helena prestes

Svolta saffica al Grande Fratello: Zeudi De Palma e Helena Prestes si sono “strofinate” tra coccole, grattini, confessioni e sguardi di fuoco. Helena ha deliziato l’ amica con alcuni episodi della sua vita. Zeudi le ha detto: “Sai che è bello sentirti parlare? Sì, ascoltarti mentre ti racconti. Qualcosa lo sapevo già, ti ho seguita un po’ da fuori. Ho sentito anche del tuo amore con il tuo ex. Come faccio a saperlo? Ne hai parlato con Iago“.

zeudi di palma

Bernardo Cherubini ha detto che Lorenzo Spolverato cerca di manipolarlo. Lui ha risposto: “Senti, se fossi in te analizzerei gli atteggiamenti che mi danno fastidio. Io ho visto che Luca Calvani ti ha sbroccato per il tiramisù. Però non ti ho mai detto di nominare Luca“. E il fratello di Jovanotti: “Ma che dici, sei serio? Mi hai detto almeno tre volte di nominare Luca! Nello specifico mi hai detto ‘ora sai chi votare‘”.

Alessandra Celentano ci aveva visto bene quando disse a Shaila Gatta: “Puoi solo muovere il culo”. É successo durante la quattordicesima edizione di Amici alla quale la gieffina partecipò.

Tommaso e Maria Vittoria. Lui dice “Loro lo sanno che, se esci tu, esco anche io.” E lei risponde “Ma dove vai? Ma vaffanculo”. Poi dice “Forse è per questo che mi vogliono fuori, perché senza di me tu voli alto.”

zeudi di palma

Zeudi De Palma: "Se una donna si comporta come Javier è una puttana, invece se lo fa javier macho wow, se lo fa una ragazza invece è una troia, lui parla con una poi con l'altra e fa il piacione".

alice campello helena prestes