PILLOLE DI GOSSIP! LE FRECCIATINE DI SELVAGGIA A FEDERICA PELLEGRINI: “RIMANI LA DONNA DEI RECORD, NEL SENSO CHE LA TUA È L’ESIBIZIONE PEGGIORE”. E L’IRONIA SU BARBARA D’URSO – LA STOCCATA DI SONIA BRUGANELLI A PAOLO BONOLIS: “SONO SEMPRE STATA IL SUO +1” - IL BUCO NERO DI GIULIA AMODIO, MOGLIE DI STEFANO SENSI DEL MONZA - AL "GRANDE FRATELLO" SHAILA GATTA (MORTA): “IO SONO GIUDICATA COME UNA DONNA FACILE PERCHÉ MI PIACE GIOCARE E NON È GIUSTO” - JESSICA MORLACCHI E I CAPELLI “ALLA LECCATA DI VACCA” DI CLAYTON NORCROSS…

Ivan Rota per Dagospia

Valeria Marini dice che le hanno “dato” 35 anni. Circa l’ età che aveva quando girò Bambola, un cult soprattutto per la scena in cui la Marilyn de’ noantri faceva l’amore tra le anguille. Valeria ancora oggi ricorda che non perdonò mai il regista Bigas Luna perché la definì “un gamberone da succhiare”.

Come si sa, Barbara d’Urso sarà a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. Selvaggia Lucarelli, non proprio sua amica, in una storia Instagram ha commentato l’ annuncio: “Proprio il giorno in cui ho pilates!“.

Lontani dai riflettori non possono stare. Lino Giuliano e Alessia Pascarella sarebbero tornati insieme. I due concorrenti di Temptation Island hanno rilasciato una nuova foto. Lui da quando è stato squalificato dal Grande Fratello non si dà pace.

Giulia Amodio, moglie di Stefano Sensi calciatore del Monza, sta attraversando un periodo difficile. Scrive: “Mi si annebbia tutto, vedo solo un buco nero che mi divora e non riesco a restare lucida. In questi giorni mi sono goduta la mia famiglia, che è l’unica cosa che riesce davvero a farmi tornare il sorriso…”

Spirito di corpo. A Domenica In ci sono Simona Ventura e Giovanni Terzi che raccontano il loro matrimonio e il loro amore anche a base di problemi intestinali. Terzi ricorda quando alla maratona di New York ebbe un attacco di dissenteria dopo aver mangiato una banana e bevuto un bicchiere d’acqua. Poi di quanto in barca per la luna di miele si mise a vomitare.

Cosa sarebbe Ballando con le Stelle se non ci fosse in giuria Selvaggia Lucarelli? Sabato “one woman show”: dopo aver dato della paracula a Sonia Bruganelli perché in versione Ghandi non rispondeva ai giurati, ha detto a Anna Lou Castoldi figlia di Morgan e Asia Argento, con i quali la giurata ha avuto diversi scazzi, che è la più simpatica della famiglia. La Bruganelli ha risposto: “Avete le palette? Alzate le palette e datemi pure i voti. Però devo mettere l’armatura e aggredire o essere tranquilla e lasciar andare tutto? Perché sembrate contraddirvi“. E Mariotto le risponde: “Eccola che comincia ad uscire fuori. Brava eccola qui, questa è la famosa stronza di cui si parlava“.

Ma la Lucarelli ne ha avute anche per Federica Pellegrini giudicando la sua coreografia “la cosa peggiore vista stasera“. E poi con Angelo Madonia, fidanzato di Sonia Bruganelli: “Io vorrei capire da Madonia perché è pettinato come Tony Effe”. Non é passato indenne l’ attore turco Furkan Palali che non ha espressioni del viso: “Devi essere all’altezza della tua faccia, pensa a qualcosa che ti fa arrabbiare, pensa a Can Yaman!“. Ad Alan Friedman ha invece detto: “Eri più rilassato quando eri con Putin e Trump piuttosto che in pista con Giada Lini”. Ha chiuso bacchettando la giudice popolare Rossella Erra: “Brava Rossella, hai imparato il turco. Ora prova con l’italiano“.

E Selvaggia Lucarelli è intervenuta anche sulle condoglianze in anticipo fatte da Beatrice Luzzi alla ex suocera: “I saluti alla quasi defunta. Ma cosa sto vedendo?…Il famoso “non posso credere a quello che ho visto”. Tutto quello che accade in questo video è surreale. Lei, Beatrice Luzzi, prende la parola con la leggerezza di chi sta per salutare la fanbase e invece saluta la ex suocera che “in queste ci sta salutando un po’ a tutti e IN QUESTE ORE SE NE ANDRÀ”.

Sonia Bruganelli si toglie i macigni dalle scarpe col tacco 12: “Ero la fidanzata del conduttore, psicologicamente ed emotivamente io sono stata il +1 per tutta la vita ed è stato faticoso. Sono dovuta diventare quasi un maschio”

Miracoli del metabolismo: Alfonso Signorini ha ricevuto il tapiro di Striscia la Notizia perché come testimonial di una dieta dice di essere dimagrito di cinque chili mentre poi al Grande Fratello aveva detto che durante l’estate é ingrassato di quattro chili.

Profumo di maschio. Alla domanda su chi preferisce tra Shaila Gatta “morta” dopo la clip in cui indossa (appositamente) la maglietta di Javier Fernandez, dice: ”Mi piace l’odore di maschio di Javier”. E Shaila non si trucca più da quando Javier le ha detto che la preferisce acqua e sapone. Ma la Gatta Morta è al televoto con Amanda, Helena “la limonatrice”, Iago Garcia.

Shaila poi fa un ragionamento che non fa una piega: “Io sono giudicata come una donna facile perché mi piace giocare e non è giusto. Se un uomo in una discoteca balla con 5 ragazze è reputato normale se io ballo con 5 ragazzi no, ma perché se lo fa un uomo con 5 ragazze va bene?”

Clarissa Burt da quando è entrato nella casa Clayton Norcross ha iniziato a truccarsi ogni sera per la cena. E lui la massaggia. Jessica Morlacchi definisce la pettinatura col ciuffo dell’ attore “questi capelli alla leccata di vacca”.

Luca Calvani ha litigato con Lorenzo Spolverato perché la scorsa puntata lo ha nominato e ora dice che Lorenzo strilla troppo, ma gli é d’aiuto e d’insegnamento ( ma de che?) Insomma, é finita a tarallucci e vino. Magari tra un po’ si fidanzano.

Jessica Morlacchi è quella ossessionata che ha le allucinazioni e vede cose che non esistono, ma vede bene Luca “giglio” Giglioli, il manzo biondo che abbraccia e bacia con trasporto. Che dirá la di lui fidanzata Julia con la quale sta da quattro mesi?

Ecco cosa dice Jessica di lui: “Io questo ragazzino prima o poi..

Maria Vittoria: “me lo trombo?”

Jessica: “lo sbatto al muro e non trovano manco più la maglietta”. Ila le chiede: “Lo leghi?”, e lei “lo lego a breve”.

Il programma Quattro Matrimoni fa un baffo al matrimonio finto allestito per Clayton Nortcross e Katherine Kelly Lang ovvero Brooke e Thorn nel leggendario Beautiful: una deliziosa trashata. Damigella é Jessica che aveva ricevuto l’ attrice (arrivata a 9000 puntate della soap!) nel cottage che ha fatto da sfondo a molti degli accoppiamenti di Brooke. Jessica ha fatto veramente uno show: é pronta per il prossimo film di Carlo Verdone.

Helena: “Tu dici che la vita è una sola?” Jessica: “No, noi rinasciamo ogni volta. Io sono stata sicuramente negli animali”.

Helena: “Io ero un cavallo di sicuro. Tu un uccellino che cantava”.

