Ivan Rota per Dagospia

Alvaro Morata furioso contro il sindaco di Corbetta, un comune in provincia di Milano dove aveva da poco preso casa il campione spagnolo. Marco Ballarini (questo è il nome del primo cittadino di Corbetta) ha pubblicato su Instagram un fotomontaggio sulla presentazione ufficiale di Morata come nuovo calciatore del Milan con sulla maglia il nome della cittadina.

Morata gli ha risposto duramente: "Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l'unico tesoro sono i miei figli, la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiar casa nell'immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini".

Belen Rodriguez ha iniziato a pubblicare foto della sua casa: bella e grande, ma fredda. Nonostante i numerosi armadi, la showgirl ha deciso di liberarsi di molti dei suoi abiti su un sito specializzato che lei cita sempre nei suoi post.

Elisabetta Gregoraci (si parla di un suo ritorno di fiamma per Briatore) ha presentato a Palazzo Vecchio a Firenze, con Fabrizio Moretti, la serata di beneficenza per il Maria Manetti Shrem, nuovo progetto dell’ Andrea Bocelli Foundation per i giovani pazienti dell’ ospedale Mayer di Firenze.

A volte ritornano: ecco a Milano le sorelle Selassié: le ex gieffine parlavano fitto fitto a una cena di un incontro di lavoro che sarebbe avvenuto il giorno dopo. É forse in ballo il loro ritorno nella casa del Grande Fratello?

Fioretta Mari si ricrede e chiede scusa in diretta a Miriam Leone: “Non credete mai a quello che vi viene riferito”. L’ex insegnante di Amici aveva detto che la Leone, che deve tutto alla Mari che l’ aveva ripescata a Miss Italia, non l’ aveva mai ringraziata. Caterina Balivo le mostra una clip in cui la fresca Miss Italia nel 2008 la ringrazia da Gigi Marzullo. Una citazione, una sola volta, sedici anni fa…

Selvaggia Lucarelli questa volta se l’è legata al dito: “Sono piuttosto abituata alla malafede e alla sgarbatezza dei colleghi, non me ne occupo quasi più. Mi occupo di questa (con ritardo di giorni dalla pubblicazione perché non sono abbonata a Repubblica e mi era sfuggita). Che però non è né malafede, né sgarbatezza, ma una autentica schifezza di Stefano Cappellini come di consueto nei miei confronti”

E prosegue: “Scrive questo articolo pieno di citazioni da boomer il cui senso è nel titolo. Secondo lui- questa è la sua illuminante tesi- alla fine tra i picchiatori e gli influencer come me c’è pochissima distanza. Siamo tutti cercatori di attenzione... Scrive che. “Io come Corona”. O Fedez. Ora, io accetto tutto, le antipatie, la battuta cattiva, il rancore, pure. Ma Cappellini deve vergognarsi. Vergognarsi di partorire un pensiero così osceno, per cui scegliere di essere persone perbene o scegliere di delinquere (come nel caso di Corona) o di diventare i migliori amici di delinquenti nonchè partecipanti a spedizioni punitive, sia solo un gioco di ruoli. Sia la stessa faccia della medaglia. Tra me e uno che si è fatto anni di carcere per i reati più disparati ed è di nuovo sotto processo per estorsione, secondo Cappellini, in fondo c’è solo un grado di separazione”.

Il primo grande colpo di Fabio Fazio: domenica, a Che Tempo che Fa, avrà ospite Damiano David dei Maneskin. La popstar, che non ha lasciato il gruppo, presenta in anteprima mondiale la sua prima canzone da solista, Silverlines.

Colpo grosso anche per Maria De Filippi che, a C’è Posta per Te, avrà ospite il calciatore Alvaro Morata che è stato al centro del gossip per la separazione da Alice Campello. La puntata è registrata e per vederla occorre aspettare gennaio!

Barbara D’Urso, ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, si esibirà in due balli: una baciata sulle note di “Todo de me” (la versione spagnola di “All of me”) e una salsa sulle note di “Azafata”.

Il suo partner di ballo sarà Gianni Scandiffio. Lo rivela TvBlog.

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti di nuovo ai ferri (da calza) corti. Alla domanda: "Aurora ti ha lanciato frecciatine per mesi, sia qui che su Tik Tok e non hai mai risposto, perché?". Zorzi: "Perché ho molto rispetto dei miei rapporti presenti e passati e non mi piace gettarli in pasto ai social. Non l'ho mai fatto, nemmeno con i miei ex fidanzati. Non posso dire lo stesso per le controparti". La Ramazzottina quando è diventata mamma aveva detto che alcune persone non sono riuscite a adattarsi al suo nuovo stile di vita da genitore.

Rimanendo in famiglia, ora, che sono di nuovo entrambi single, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker appaiono sempre piú affiatati: hanno addirittura pubblicato, per la festa dei nonni, una foto che ritrae lui mentre la spinge in carriola. Una vita di nuovo insieme? Sarebbe felicissima la di lei mamma Ineke che ha sempre adorato Eros.

“Lutto” nel mondo della moda: Hedi Slimane ha lasciato la maison Celine . Per Slimane é previsto un approdo da Chanel,orfana ormai dell’allieva di Karl Kaiser, Virginie Viard, che ieri ha mandato in scena al Grand Palais, appena restaurato proprio da Chanel, la prima collezione disegnata dall’ufficio stile interno.

Al Grande Fratello, Ilaria è uscita dal gioco per il momento forse perché incinta e nella casa si commenta il fatto. Jessica Morlacchi: “Ma secondo te rientra o non rientra ?” Maria Vittoria: “Fosse capitato a me (la gravidanza) io non rientrerei.”

Jessica come tanti altri vuole il primo storico Baby Shower nella casa del Grande Fratello.

La fiera della falsità a favore di telecamera. Lorenzo Spolverato flirta con Helena ma parla di Shaila, Shaila flirta con Javier, ma poi si dà appuntamento con Lorenzo per clippare sulla loro situazione. Questi due sono fatti per stare insieme ma non nel senso migliore del termine…

É Shaila ci mette il carico”…dobbiamo fare un po’ di meditazione”. Lorenzo le risponde: “senti dentro che devi lasciare andare qualcosa?”E Shaila:”no, sento che lo devo fare con te”.

Vi ricordate quando nel 2020 Adua Del Vesco disse all’orecchio a Dayane Mello e Matilde Brandi che Massimiliano Morra era gay? La cosa si é ripetuta: Jessica Morlacchi a Mariavittoria Minghetti rivela un pensiero di Javier Martinez su Michael Castorino.

“Ma che ti ha detto Javier?“, ha chiesto Mariavittoria. “Che secondo lui Michael è gay.”

In un’altra clip Javier dice a Jessica che secondo lui Michael è gay, glielo ha detto dopo averlo visto ballare: “Quel discorso che facevamo? Sì, sì. Mi dispiace perché magari qua è un po’ più contenuto, ma se fosse non ci sarebbe nessun tipo di problema“. “Lo amerei follemente se trovasse il coraggio”, ha risposto Jessica. Ciao core: non lo sopporta proprio.

Akala e Angelina Jolie sempre insieme: sabato il musicista è stato visto a un party newyorkese organizzato dalla diva per la sua compagnia Atelier Jolie. Akala è apparso in alcune foto all'interno della stessa galleria in cui si trovavano la Jolie e altre star come Zoe Kravitz. Pochi giorni prima Akala aveva raggiunto l'attrice Premio Oscar alla première del suo nuovo film Maria, presentato in occasione del New York Film Festival. A settembre la coppia è stata vista lasciare lo stesso hotel a Venezia durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografic

